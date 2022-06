¿Será Bryce Dallas Howard Sue Storm en Los 4 Fantásticos de Marvel?

MADRID, 26 May. (CulturaOcio) -

Doctor Strange en el Multiverso de la locura confirmó el fichaje de John Krasinski como Reed Richards. Los 4 Fantásticos ya han llegado al Universo Cinematográfico Marvel y los últimos rumores apuntan a que Bryce Dallas Howard podría unirse a la franquicia en el rol de Sue Storm.

Tal como recoge The Direct, en un evento de prensa de Jurassic World: Dominion celebrado en México un fan pidió a Bryce Dallas Howard que firmara un muñeco Funko Pop de Sue Storm. "¡Oh, Dios mío! No creo que ocurra, quiero decir, sé que esto no me involucra a mí. Lo juro por Dios, lo juro por Dios. Sí, sí, de verdad. Son rumores. Son rumores, pero lo firmaré solo por diversión", aseguró la intérprete.

Amo, amo la reacción de Bryce Dallas Howard cuando ve el Funko de Sue Storm que le da Andrés Navy para que se lo firme 😁



Lo malo es que desmintió los rumores sobre ser la directora de la película y además ser Sue Storm.#BryceDallasHoward#Fantasticfour#JurassicWorldDominion pic.twitter.com/nlShSP2E96 — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) May 25, 2022

Pese a que la actriz lo ha negado, no sería la primera vez que un actor asegura que no participará en un proyecto de Marvel para luego sorprender a los fans con su presencia. Es el caso de Andrew Garfield y Tobey Maguire que, pese a sus negativas, aparecieron en Spider-Man: No Way Home.

Bryce Dallas Howard no es la única actriz que suena para el papel de Sue Storm. Los rumores señalaban que Emily Blunt, esposa de John Krasinski, podría asumir el rol en la película de Los 4 Fantásticos que prepara Marvel.

Por el momento, Bryce Dallas Howard estrenará Jurassic World: Dominion, que llega a los cines españoles el 9 de junio. También tiene pendiente de lanzamiento Argylle, cinta de Matthew Vaughn que cuenta en su reparto con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Samuel L. Jackson y John Cena, entre otras estrellas.