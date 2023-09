Marvel pone título oficial a la trilogía de Spider-Man de Tom Holland

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

La trilogía del Peter Parker de Tom Holland, la formada por Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, ya tiene título oficial. Finalmente Marvel Studios ha decidido bautizar la saga como la trilogía Home, es decir, la trilogía del hogar en referencia al regreso del personaje a su casa, con su inclusión ya dentro del UCM después del revolucionario acuerdo entre Sony y Disney.

Ha sido el jefe de desarrollo visual de Marvel Studios, Ryan Meinerding, quien reveló el nombre oficial que tiene la trilogía de Holland dentro del UCM. Lo hizo, según recoge The Direct, en libro de arte Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie, en el que se refirió a las tres últimas cintas en solitario de Peter Parker como la "trilogía Home". Dado que las tres películas de Spider-Man de Tom Holland incluyen la palabra hogar en el título, este nombre para la trilogía parece una elección obvia.

"Las películas de Sam Raimi Spider-Man, protagonizadas por Tobey Maguire, fueron realmente la entrada al cine moderno de superhéroes en muchos sentidos y tanto Andrew Garfield, en las películas de Amazing Spider-Man, como Tom Holland, en nuestra trilogía Home, sólo han mejorado el legado del lanzador de telarañas de la gran pantalla a lo largo de dos décadas", agregó Meinerding.

Las tres películas del Spider-Man de Holland están dirigidas por Jon Watts y han recaudado en taquilla más de 3.900 millones de dólares, siendo Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega estrenada en 2021, la más taquillera con más de 1.900 millones. Tres películas en las que Holland ha estado acompañado de Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned Leeds), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) y Marisa Tomei (la tía May).

La trilogía de Holland tendrá continuación, según confirmó Amy Pascal, productora ejecutiva de Sony Pictures, con una cuarta entrega cuya preproducción se ha visto paralizada por la huelga de guionistas de Hollywood. En todo caso, los fans de Marvel se reencontrarán con el personaje encarnado por Tom Holland con toda probabilidad en las nuevas películas de los Vengadores, Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, que verán la luz en mayo de 2026 y mayo de 2027, respectivamente.