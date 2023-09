Filtrado el cameo de Tom Holland en Spider-Man: Cruzando el multiverso

MADRID, 9 Sep. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Cruzando el multiverso incluyó en su metraje a una infinidad de variantes del superhéroe arácnido. Algunas eran desconocidas o basadas en los cómics, si bien otras salían directamente de series y películas del personaje, como las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Ahora se ha desvelado que Sony estuvo a punto de incluir también al Peter Parker de Tom Holland.

En el libro de arte de la película, titulado Spider-Man: Across the Spider-Verse: The Official Movie Special Book, en uno de los bocetos se ve a Miles Morales descubriendo más y más variantes del arácnido. Están Iron Spider, Spider-Girl, un velociraptor... y el Spider-Man de Holland con el traje final de su segunda película, Lejos de casa.

🚨📰 Divulgada oficialmente a arte conceitual de 'SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDERVERSE' (2023) a qual mostra a aparição do Homem-Aranha de TOM HOLLAND no filme.

Con esta nueva imagen se ha confirmado que el actual Spider-Man del Universo Cinematográfico Marvel también iba a hacer acto de presencia en la cinta. Se desconoce, eso sí, cuál iba a ser su implicación en la trama. Dado que se trata de un arte conceptual esporádico, es probable que tan solo fuese un cameo puntual, como los de Maguire, Garfield o el Spider-Man de los videojuegos de Insomniac.

En cualquier caso, el filme tendrá pronto una continuación, Spider-Man: Más allá del multiverso. La película estaba prevista para marzo de 2024. Sin embargo, debido a la huelga de actores, se ha retrasado de manera indefinida. Y en ella se rumorea que el lanzarredes de Holland sí que aparecería finalmente.