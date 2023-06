Tom Holland explica el motivo del retraso de Spider-Man 4

Archivo - Tom Holland no será Peter Parker en la serie de Spider-Man de Disney+

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el estreno en 2021 de Spider-Man: No Way Home, Tom Holland volverá a dar vida al superhéroe en una cuarta entrega. El actor ha ofrecido una importante actualización sobre el filme, y parece que no son buenas noticias.

El 2 de mayo arrancó la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, un paro que se mantiene a día de hoy y que ha afectado a numerosas producciones, entre ellas Spider-Man 4. "No puedo hablar de eso, pero puedo decir que hemos estado teniendo reuniones. Hemos parado las reuniones en solidaridad con los guionistas. Ha habido muchas conversaciones, pero en este punto son etapas muy, muy tempranas", ha declarado Holland a Variety.

Por su parte, Amy Pascal, productora de Spider-Man, también ha dado detalles sobre el futuro de la saga. "¿Vamos a hacer otra película? Por supuesto que sí. Estamos en proceso, pero está la huelga de guionistas, nadie está trabajando durante la huelga. Todos la apoyamos y, cuando se recuperen, comenzaremos", señaló.

Aunque aún queda mucho para que llegue la cuarta entrega de Spider-Man, los fans podrán ver a Holland en la serie The Crowded Room, que llegará a Apple TV+ el próximo 9 de junio. "The Crowded Room sigue a Danny Sullivan (Tom Holland), un hombre que es arrestado tras su participación en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979", reza la sinopsis oficial de la producción, creada por Akiva Goldsman. Amanda Seyfried, Emmy Rossum, Sasha Lane, Jason Isaacs, Lior Raz, Christopher Abbott y Emma Laird Craig, entre otros, completan el elenco.