¿Confirmada la fecha de Spider-Man 4 de Tom Holland?

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Continúan los rumores sobre Spider-Man 4, la nueva entrega de la saga protagonizada por Tom Holland. Tras el retraso de la puesta en marcha de la producción a raíz de la huelga de guionistas, confirmado por la propia productora ejecutiva y CEO de Sony Pictures, Amy Pascal, ahora la propia Sony habría puesto fecha a dos producciones protagonizadas por el héroe arácnido y el resto de personajes personajes Marvel de su universo de los que tiene los derechos cinematográficos.

Según The Wrap, la primera película anunciada llegará a los cines el 8 de noviembre de 2024. La segunda, en cambio, sería un largometraje en imagen real que se estrenaría el 27 de junio de 2025. Ambas serían proyectadas en formato IMAX.

Dado que sobre la primera cinta la compañía no detalla nada más, como si se hace en la segunda, bien podría ser una película de animación. De ser así, el filme que podría llegar a finales de 2024 sería Spider-Man: Más allá del Multiverso. La tercera entrega de la trilogía protagonizada por Miles Morales, que estaba prevista para el 29 de marzo del próximo año, sufriría un retraso de casi 9 meses a raíz, precisamente, de la huelga de guionistas.

Aunque esa fecha de estreno también podría corresponderse con El muerto, la cinta de animación que contará con el cantante Bad Bunny en su reparto y que, en principio, se iba a lanzar en cines el 12 enero de 2024. Por otro lado, tendría sentido que Venom 3 llegase ese 8 de noviembre dado que las dos anteriores entregas del simbionte vieron la luz en octubre, pero quedaría descartada al no tratarse de una película de animación.

En cuanto a la segunda fecha, al estreno previsto para el 27 de junio de 2025, cabe destacar que Moana, la película de Disney, tiene prevista su llegada a los cines para el mismo día. De este modo, no tendría sentido que Sony programase una estreno en la misma fecha si no fuera un largometraje importante. Atendiendo a la coletilla final que especifica que será una película en imagen real, la elegida podría ser la cuarta entrega del Spider-Man de Tom Holland. Otra posibilidad sería la ya mencionada entrega de Venom... o incluso la rumoreada secuela de Morbius, aunque esta última no ha comenzado siquiera su preproducción.

Por lo pronto, las próximas películas de Sony con fecha de estreno oficial, y que por tanto, parecen inamovibles, son Kraven el Cazador, que llegará a los cines el 6 de octubre de este año y Madame Web, que se estrenará el 16 de febrero de 2024.