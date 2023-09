Sydney Sweeney, desatada en Angry el nuevo videoclip de los Rolling Stones

MADRID, 7 Sep. (CulturaOcio) -

Los Rolling Stones han anunciado el lanzamiento de Hackney Diamonds, su primer álbum de estudio en 18 años, que verá la luz el próximo 20 de octubre. La banda ya ha publicado el primer single del disco, Angry, cuyo videoclip está protagonizado por Sydney Sweeney.

La actriz, que saltó a la fama mundial gracias a su papel de Cassie en Euphoria, aparece en el videoclip a bordo de un descapotable y recorriendo el Sunset Strip de Los Ángeles. El clip se presentó en Londres el 6 de septiembre en un evento conducido por Jimmy Fallon y al que también asistió Sweeney.

El presentador preguntó a la intérprete qué pensó cuando le propusieron el proyecto. "Oh, Dios mío. Aluciné, llamé a mi familia y llevé a mi madre. Me encantó la canción cuando la escuché. No me la quito de la cabeza", aseguró la joven actriz.

Hackney Diamonds será también el primer álbum de la banda desde la muerte de Charlie Watts en 2021. El disco incluirá las últimas grabaciones del batería y contará con colaboraciones de Lady Gaga, Stevie Wonder y Bill Wyman. "No publicaríamos esto ahora si realmente no nos gustara. No queríamos hacer un disco cualquiera y publicarlo. Queríamos hacer un disco. Antes de empezar, dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara. Puede que a la gente le guste, a otros puede que no. Pero hay que decirlo: estamos muy contentos con ello", declaró Mick Jagger.

"Desde que Charlie se fue, es diferente: es el número cuatro, ha desaparecido. Por supuesto que le echamos de menos, mucho. Pero gracias a Charlie Watts tenemos a Steve Jordan, su recomendación para que, en caso de que le pasara algo, él fuera nuestro hombre", reveló Keith Richards.

Además del lanzamiento de Angry, Sweeney tiene varios proyectos en el horizonte. Ya se ha confirmado que Euphoria tendrá una tercera temporada y, además, se incorporará al universo de Spider-Man y Sony como protagonista del spin-off Madame Web.