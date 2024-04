¿Jessica Alba (Los 4 Fantásticos) en Deadpool y Lobezno?

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Marvel tiene previsto estrenar Deadpool y Lobezno (Deadpool and Wolverine) el próximo 26 de julio de 2024. Tras confirmarse la presencia de viejos villanos de la saga X-Men como Pyro, una nueva información sugiere que Jessica Alba, volverá a interpretar a la Mujer Invisible en la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La imagen de Alba como Sue Storm aún permanece grabada en las retinas de muchos seguidores marvelitas. La actriz puso rostro a la heroína en las dos entregas cinematográficas de Los 4 Fantásticos que dirigió Tim Story en 2005 y 2007, respectivamente, cuando los derechos de los personajes aún estaban en manos de Fox, al igual que la franquicia de los X-Men.

Según señala el periodista Caleb Williams en su cuenta de X, antes Twitter, Alba volverá a meterse en la piel de la Mujer Invisible en la tercera entrega del mercenario bocazas de Marvel. Sin embargo, esta versión de la heroína tendría su origen en la Tierra-838, realidad en la que Sam Raimi se adentró en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Always heard Alba was returning and is the Sue Storm to John Krasinski’s version of Reed Richards from Earth-838 https://t.co/YQdlmduq9D