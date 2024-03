Filtración de Marvel confirma a Henry Cavill en Deadpool 3 y las peores noticias para Eternals 2

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Marvel Studios continúa haciendo reajustes en sus planes de futuro. Tras años llenos de altibajos tras el final de la Saga del Infinito, la compañía busca la manera de reconectar con el público y recuperar el brillo que tuvo durante toda una década. Una nueva filtración de varios 'insiders' revela varios bombazos sobre lo que está por venir.

Uno de los rumores que más han llamado la atención es su nuevo fichaje estrella del estudio liderado por Kevin Feige. Y es que el Universo Cinematográfico Marvel al fin se habría hecho con los servicios de Henry Cavill, uno de los actores más cotizados del panorama actual. El británico, que encarnó a Superman del extinto Universo Extendido DC, podría ahora pasarse a la competencia.

De acuerdo a Giant Freakin' Robot, Cavill aparecerá muy pronto en la franquicia. Y es que, tras muchos rumores sobre qué personaje podría interpretar, la fuente señala que daría vida a una variante de Logan en la nueva película Deadpool y Lobezno. Esta aparición aún no está confirmada, aunque dadas las posibilidades del multiverso de Marvel, no sería descabellado que ocurriese.

La fuente incluso desvela que, cuando aparezca en escena, el actor llevará "un largo abrigo marrón". De ser cierto, Marvel habría encontrado al fin la manera de hacer debutar a Cavill en su UCM y satisfacer las numerosas peticiones de los fans, que llevaban años pidiendo su fichaje. Para comprobar si es cierto habrá que esperar al estreno de Deadpool y Lobezno el 25 de julio.

MARVEL CANCELA ETERNALS 2

Sin embargo, no todo son buenas noticias en las últimas filtraciones marvelitas. Otro reputado insider, Daniel Richtman, ha dado nuevas informaciones sobre próximos proyectos de la franquicia. Entre otras cosas, ha revelado la cancelación de Eternals 2. La cinta era una de las secuelas más esperadas después del final abierto de la primera entrega.

Pero tras los fracasos de filmes como The Marvels o Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, La Casa de las Ideas anunció que llevaría a cambio un drástico cambio de estrategia con el que primaría la calidad sobre la cantidad. El estudio quiere éxitos asegurados y Eternals no lo fue, dividiendo mucho a crítica y público y recaudando unos discretos 400 millones de dólares.

Por eso, Marvel habría optado por archivar su secuela, que no estaba anunciada oficialmente pero que múltiples informes señalaban desde hacía tiempo que estaba en desarrollo en el seno de la compañía. Con el cambio de filosofía, la historia de este grupo de poderosos personajes no continuará, al menos, en una cinta propia.

Por otro lado, la fuente confirma que Venom 3, ahora titulada Venom: The Last Dance, será la última película del simbionte de Tom Hardy, tal y como indica su título. A su vez, Richtman detalla que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, estaría abierto a incluir al personaje en el UCM para un posible enfrentamiento con el Spider-Man de Tom Holland. Una batalla que los fans demandan desde hace años.

Por último, el insider Can We Get Some Toast ha dado noticias sobre Blade, la anunciada película que protagonizará Mahershala Ali. Al parecer, el filme está siendo reestructurado por completo por el guionista Michael Green, quien ya trabajó en Logan. La cinta ya no será un thriller de época sino que estaría ambientada en la actualidad. Se espera que el rodaje tenga lugar en Reino Unido próximamente.