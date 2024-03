Un actor de la saga X-Men rechazó Deadpool y Lobezno

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno será la única película del Universo Cinematográfico de Marvel en todo 2024. El filme servirá de debut para ambos personajes en la franquicia. Y junto a ellos se espera que aparezcan numerosos cameos de héroes y villanos de sagas anteriores de Marvel. Sin embargo, uno de los que estaban planeados originalmente, proveniente de la trilogía original de X-Men, finalmente no estará en el filme.

Se trata del Juggernaut del actor Vinnie Jones. El personaje apareció en X-Men 3: La decisión final, siendo uno de los mutantes criminales liberados por Magneto para su ejército. El intérprete ha desvelado que le ofrecieron participar en Deadpool y Lobezno y así retomar su personaje, pero tuvo que rechazarlo.

"Me pidieron que hiciera Deadpool, la nueva película que está por estrenarse. Hablé con el director y le dije: 'Es todo un drama ponerse ese traje, mental y físicamente'. También tiene su costo mental porque estás metido ahí y no puedes hacer nada en todo el día. Solo puedes beber con una pajita", cuenta Jones en una entrevista concedida a Yahoo!.

"Así que no pudimos llegar a un acuerdo para Deadpool", confirma a su vez el actor, descartando su presencia en la tercera entrega del mercenario Bocazas de Ryan Reynolds. "Pero Deadpool es mi película favorita de todos los putos tiempos, más o menos. Tenía muchas ganas de hacerlo, pero no tenían el presupuesto para ponerme el traje", matiza Jones.

A su vez, el intérprete ha confesado su frustración con el papel de Juggernaut en X-Men 3: La decisión final. "Matthew Vaughn era el director, pero luego abandonó. Me llamó y me dijo: '¿Ya has firmado tu contrato?' Le dije: 'No, ¿por qué?' Él respondió: 'No voy a hacerlo. Van a traer un nuevo director'", comienza la anécdota.

"Llegó el nuevo director y ya no era el mismo papel que yo había acordado. Redujeron el diálogo. Antes era un papel más importante. De hecho, se lo dije. El director trajo muchos otros cambios... y el mío fue el [único] que se diluyó, el de Juggernaut. Perdí todo interés bastante pronto", se lamenta entonces, pues esperaba tener mucho más peso en la trama.

"Estaba enfadado. Me cabreé mucho porque era una película muy grande, un proyecto muy grande, y me convertí en extra. Eso fue lo que pasó", concluye Jones. Años después, Marvel parecía querer volver a contar con él, pero el resultado tampoco ha sido positivo. En cualquier caso, aunque él no aparezca en Deadpool y Lobezno, la película contará con numerosos cameos. Para descubrirlos habrá que esperar a su estreno el próximo 25 de julio.