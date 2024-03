MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno (Deadpool and Wolverine) llegará a los cines el próximo 26 de julio de 2024. Tras meses de incesantes rumores, una nueva información ha confirmado quién será la gran amenaza a la que Wade Wilson (Ryan Reynolds) y Logan (Hugh Jackman) se enfrentarán en este filme. Una poderosa villana que estará encarnada por Emma Corrin.

La tercera entrega del mercenario bocazas es uno de los títulos más esperados de Marvel Studios y el único del estudio que llegará a los cines durante este año. Las expectativas de los fans son, por tanto, muy altas y se dispararon aún más después del primer y espectacular tráiler.

De hecho, fue una imagen del adelanto la que apuntaba que, tras darse a conocer en febrero del año pasado que Corrin, conocida por interpretar a Lady Di en The Crown, había fichado por la cinta de Shawn Levy, la actriz encarnará a una villana.

Y aunque el personaje solo aparecía de espaldas, todo apunta a que se trata de Cassandra Nova, la malvada hermana gemela de Charles Xavier y gran antagonista del filme. Ahora una filtración de documentso de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos viene a corroborar esta información.

Este organismo que tenía el pasado 13 de febrero como fecha límite para el periodo de preinscripción de Deadpool y Lobezno, ha registrado una descripción de la cinta de Marvel en la que también aparece su reparto, incluyendo a Reynolds como Deadpool, Hugh Jackman como Lobezno, Morena Baccarin como Vanessa, el gran amor de Wade Wilson, y a la propia Corrin como Cassandra Nova.

🚨 UPDATE 🚨



US Copyright Office confirms Emma Corrin will portray Cassandra Nova & Jennifer garner ‘ELEKTRA’ in 'DEADPOOL & WOLVERINE'. pic.twitter.com/LA6ZyqdbkD