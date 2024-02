¿Ha Confirmado Marvel A Taylor Swift En Deadpool Y Lobezno?

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

Deadpool and Wolverine (Deadpool y Lobezno) llegará a los cines el próximo 26 de julio de 2024. Y mientras se acerca la fecha de estreno, Marvel ha lanzado un espectacular póster que podría haber confirmado la presencia de la cantante Taylor Swift en la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

La presencia de Swift en la tercera entrega del mercenario bocazas, es algo que se viene rumoreando desde hace ya varios meses. En un primer momento, se barajó la posibilidad de que la artista interpretase en la cinta a Dazzler, heroína y habitual aliada de los X-Men, aunque, las últimas informaciones, la situaban en el papel de Lady Deadpool, la variante femenina de Wade Wilson que parecía dejarse ver en el emocionante primer adelanto del filme.

Pero un nuevo póster lanzado por la Casa de las Ideas podría haber anticipado cuál será el auténtico rol de la cantante y también actriz en Deadpool y Lobezno. La imagen, acompañada por el mensaje de "mejores amigos", muestra tres bonitas pulseras de la amistad, una de cada color; la primera, en rojo y con dos caritas sonrientes, pertenece al mercenario bocazas; la segunda, amarilla y dos estrellitas en su cierre, es asignada a Logan.

En cambio, la tercera y última, presenta en su parte superior cuentas de colores, cierres en los extremos con forma de corazón y anuncia la fecha de estreno del filme de Shawn Levy en Australia. Es aquí donde los fans han empezado a atar cabos. Muchos creen que la composición de esta imagen, junto a las palabras "mejores amigos", no son fruto de la casualidad, sino una referencia oculta a Swift.

A new promotional poster for #DeadpoolAndWolverine featuring friendship bracelets has been released 👀 pic.twitter.com/q7AQTttC3x — Deadpool Updates (@DeadpoolUpdate) February 18, 2024

A pesar de que no hay ningún indicio, aparentemente, que revele la presencia de la cantante, algunos se han percatado de que las pulseras son sospechosamente similares a las que se intercambiaban en la gira de The Eras Tour. Ciertamente, podría no significar nada, pero, el hecho de que el póster haya sido publicado en Facebook por la cuenta oficial de Marvel en Australia, donde Swift actuará el próximo 23 de febrero en el Accor Stadium de Sydney, parece evidenciar que no se trata de ninguna coincidencia, aunque, por ahora, habrá que esperar para averiguarlo.