Jennifer Lawrence protagonizará The Flood, lo nuevo de Zach Cregger tras Resident Evil - CONTACTO

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Con Resident Evil superando los 200 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial, Zach Cregger ya tiene la mirada puesta en su próximo proyecto, que ha fichado a Jennifer Lawrence como protagonista. Titulada The Flood y con su estreno previsto para el 11 de agosto de 2028, la película ha sido descrita por Cregger como su cinta "más perturbadora" hasta la fecha.

Según informa Variety, la estrella de Los juegos del hambre encabezará el elenco del filme. El realizador de Weapons y Barbarian se encargará tanto de dirigir como de producir y escribir el guion del proyecto, respaldado por Warner Bros. y New Line Cinema. Por el momento, se desconocen detalles sobre la trama más allá de lo que ya adelantó el propio Cregger, que aseguró que "tiene mucho terror" a pesar de ser "ciencia ficción".

"Jennifer Lawrence es una de las actrices con más talento y carisma del panorama actual, y estamos encantados de que sea la protagonista de la visión audaz y totalmente original que Zach tiene para The Flood. Tras la extraordinaria experiencia que supuso Weapons, estamos encantados de volver a colaborar con Zach", han manifestado los directivos de Warner Bros. Mike De Luca y Pam Abdy en declaraciones recogidas por Variety.

"Jennifer es única, y estoy más que emocionado por verla en este papel", afirma, por su parte, Cregger. "Fue un auténtico sueño colaborar con Mike, Pam y todo el equipo de Warner Bros./New Line en Weapons, y no podría estar más contento de volver a trabajar con ellos", incide.

Estrenada en 2025, Weapons fue un éxito tanto de taquilla como de crítica, recaudando 270 millones de dólares a nivel mundial con un presupuesto inferior a 40 millones. Además, le valió a Amy Madigan el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel como la tía Gladys.

THE FLOOD, CIENCIA FICCIÓN CON ECOS DE 2001 DE KUCBRICK

Respecto a la trama de The Flood -que en español podría traducirse como "la inundación" o "el diluvio"-, Cregger adelantaba al medio Screenrant, que "no es una película de terror, pero tiene mucho terror". "Es ciencia ficción y probablemente sea mi película más perturbadora", aseguraba, confirmando que el proyecto se encuentra actualmente en fase de casting y a punto de dar comienzo a su preproducción, con el rodaje previsto para arrancar el próximo verano.

Además, en una entrevista con Men's Health, el cineasta señaló que la película tendría ecos del clásico de Stanley Kubrick 2001: Una odisea en el espacio y una "estructura narrativa extraña", similar a la de Weapons o Barbarian, pero sin que llegue al punto de "saltar de una perspectiva a otra".

"Se desarrolla de una forma muy singular de la que me siento muy orgulloso. Es perturbadora, pero no es una película de terror, aunque haya escenas de terror.", remarcaba. "Creo que 2001 es una película de terror realmente emocionante sobre la naturaleza humana y, obviamente, sobre la inteligencia artificial, pero plantea grandes preguntas. Y creo que, en ese sentido, hay cierta similitud con The Flood", apuntaba el realizador.

Lawrence, ganadora del Oscar a mejor actriz principal en 2013 por su papel en El lado bueno de las cosas, ha protagonizado recientemente Die My Love junto a Robert Pattinson. La intérprete tiene pendiente el estreno de What Happens at Night, lo nuevo de Martin Scorsese, y Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, donde retomará su rol como Katniss Everdeen y cuyo estreno está previsto para el 20 de noviembre.