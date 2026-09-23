Tras Resident Evil y Weapons, Zach Cregger promete que su nueva película será aún "más perturbadora"

Tras Resindet Evil y Weapons, Zach Cregger promete que su nueva película será aún “más perturbadora” - SONY PICTURES

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Zach Cregger ha sido el responsable de dirigir Resident Evil, la nueva adaptación de la mítica saga de videojuegos de Capcom. Con la película recién llegada a los cines, donde lleva recaudados más de 106 millones de dólares, Cregger compagina la promoción del filme con su próximo proyecto, en el que ya está trabajando y que supondrá su primera incursión en la ciencia ficción.

"No es una película de terror, pero tiene mucho terror. Me encanta. Creo que es realmente muy especial. Estoy muy ilusionado", adelantaba al medio ScreenRant en la premiere de Resident Evil. La película llevará por título The Flood, que en español podría traducirse como "la inundación" o "el diluvio".

"Es ciencia ficción y probablemente sea mi película más perturbadora", aseguraba el director de Weapons y Barbarian, confirmando que el proyecto se encuentra actualmente en fase de casting y a punto de dar comienzo a su preproducción, con el rodaje previsto para arrancar el próximo verano.

Aunque por el momento los detalles sobre la trama de The Flood permanecen bajo llave, Cregger ya adelantó que la película tendría ecos del clásico de Stanley Kubrick 2001: Una odisea en el espacio y una "estructura narrativa extraña", similar a la de Weapons o Barbarian, pero sin que llegue al punto de "saltar de una perspectiva a otra".

LO PRÓXIMO DE ZACH CREGGER: CIENCIA FICCIÓN CON ECOS DE KUBRICK

"Se desarrolla de una forma muy singular de la que me siento muy orgulloso", explicó en una entrevista con Men's Health. "Es perturbadora, pero no es una película de terror, aunque haya escenas de terror. A mí mismo me resulta intimidante. Todavía no tengo muy claro cómo hacerla, pero creo que eso es algo positivo. Es difícil hablar de ella sin entrar en detalles sobre la trama", remarcó el cineasta.

"Creo que 2001 es una película de terror realmente emocionante sobre la naturaleza humana y, obviamente, sobre la inteligencia artificial, pero plantea grandes preguntas. Y creo que, en ese sentido, hay cierta similitud con The Flood", apuntó Cregger.