Josh Hutcherson aborda su "supuesto" reencuentro con Jennifer Lawrence en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha - LIONSGATE

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la franquicia cinematográfica basada en las novelas distópicas de Suzanne Collins, llegará a los cines el próximo 20 de noviembre. Aunque la historia transcurre 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega, el libro incluye una breve aparición de Katniss Everdeen y Peeta Mellark que, en principio, también será llevada a la pantalla, suponiendo el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

"Supuestamente. Supuestamente vuelvo. No se ha confirmado", remarcó Hutcherson hablando con Refinery29. Y es que, aunque el rumor de que tanto él como su compañera de reparto retomarán sus papeles en Amanecer en la cosecha lleva circulando aproximadamente un año y muchos lo dan por seguro, por el momento no ha habido ninguna confirmación oficial, lo que explica la actitud evasiva del actor. "Así que, supuestamente, va a suceder. Pero estoy deseando ver la película, eso te lo puedo asegurar", expuso el intérprete.

Al ser preguntado sobre cómo sería el reencuentro con Lawrence en el caso de que efectivamente su regreso a la franquicia fuese una realidad, Hutcherson señaló que "sería increíble". "Para mí, rodar Los juegos del hambre fue una experiencia única en la vida", aseguró, recordando la amistad que surgió entre los miembros del reparto. "La idea de pasar más tiempo con ellos me hace mucha ilusión", indicó.

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: AMANECER EN LA COSECHA CUENTA LA HISTORIA DE HAYMITCH

"La nueva película va a ser increíble", expresó el actor de Five Nights at Freddy's. "La historia es increíble, adentrarse en el mundo de Haymitch... Tengo muchas ganas de que los fans la vean", añadió.

Amanecer en la cosecha se centra en la participación de Haymitch Abernathy, el personaje que en la tetralogía original encarnara Woody Harrelson y ejerciera como mentor de Katniss y Peeta, en el brutal Segundo Vasallaje de los Veinticinco, unos Juegos del Hambre con el doble de tributos.

Dirigida por Francis Lawrence a partir de un guion de Billy Ray, la cinta está protagonizada por Joseph Zada como Haymitch y cuenta en su reparto con Elle Fanning como una versión más joven de Effie Trinket, Ralph Fiennes como Coriolanus Snow, Kieran Culkin como el presentador de los juegos Caesar Flickerman y Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee. El elenco incluye también a Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV.