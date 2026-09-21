¿Existe Realmente El Cregger Cut De Resident Evil? - SONY PICTURES

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Resident Evil, la saga de videojuegos de Capcom, ha vuelto a los cines de la mano de Zach Cregger. El director de Weapons y Barbarian ya reveló que el montaje original de la película incluía mucho más humor, pero que fue rebajado tras los primeros pases de prueba. Ahora, los fans reclaman aquella primera versión, pero Cregger no parece interesado en que vea luz.

"Es curioso; vi que alguien en internet decía: '¡Lanzad el Cregger Cut!' Y yo pensé: 'No, este es el Cregger Cut'. El Cregger Cut es esto, pero sin esos chistes", explica el cineasta en una entrevista con IGN, haciendo referencia al nombre con que se conoce en inglés al montaje que originalmente aprueba un director de su propia película: el "director's cut".

En ocasiones, este montaje inicial se acorta de cara al estreno en cines del filme y, posteriormente, ve la luz a modo de versión extendida cuando la cinta sale a la venta en formato físico o llega al streaming.

"Es divertido tener momentos de ligereza, pero ante todo tiene que ser una película de terror, así que no echo de menos ninguno de [esos chistes]", continúa Cregger, incidiendo en que "fue la decisión correcta" y dando a entender, por tanto, que no parece tener interés en que se estrene esa versión.

ZACH CREGGER ESTÁ SATISFECHO CON LA VERSIÓN DE RESIDENT EVIL QUE SE HA ESTRENADO EN CINES

Cregger ya reveló a The Hollywood Reporter que aquel montaje inicial de Resident Evil fue modificado después de que en los primeros pases de prueba quedara patente que la película era "demasiado graciosa", tal y como apuntaron algunos de los espectadores.

Además, Cregger aseguró al medio que "no hay ni una sola broma" eliminada del filme que eche de menos en la versión final. "Eliminé todos los chistes que pude. Y descubrí no solo que el público disfrutaba más de la película, sino que a mí también me gustaba mucho más", rememoraba.

En su primer fin de semana en cines, la cinta protagonizada por Austin Abrams ha recaudado 108,3 millones de dólares a nivel mundial. Además, está contando con una muy buena acogida por parte tanto de la crítica como de los fans de la saga.