Zach Cregger promete "locura y misterio" en la precuela de Weapons centrada en tía Gladys - WARNER BROS

MADRID, 24 Jul. (CulturaOcio) -

Zach Cregger participó este jueves 23 de julio en el panel Directors on Directing (en español, directores sobre dirigir) de Collider, en el marco de la Comic-Con de San Diego. Hablando de sus proyectos, tanto pasados como futuros, el cineasta abordó el estado de la esperada precuela de Weapons centrada en la tía Gladys, el personaje que encarnó Amy Madigan y que le valió el Oscar a mejor actriz de reparto.

"En primer lugar, estoy muy ilusionado con la película Gladys y me encantó trabajar con Amy", aseguró Cregger durante el panel, según recoge The Wrap. "Me encantó ese personaje. En cuanto a la película Weapons, tenía mucho sentido no profundizar en su historia personal, ya que el objetivo de Weapons era mantenerla envuelta en el misterio", añadió.

"Sin embargo, hay una historia increíble que contar sobre los orígenes de Gladys y cómo llegó a ser quien conocemos", prosiguió el realizador, prometiendo que la precuela tendrá "muchos giros inesperados, misterios y cosas alucinantes y locas, igual que Weapons". "Creo que va a quedar genial", expresó.

CREGGER YA ESTÁ ESCRIBIENDO EL GUION DE GLADYS

En cuanto a cómo de avanzado está el proyecto, Cregger expuso que "el guion está en proceso de elaboración". "Pero nos lo estamos tomando muy en serio y va por buen camino. Así que sí, se está escribiendo, esa es la respuesta breve", indicó.

Hace poco más de tres meses, el cineasta anunciaba en la CinemaCon que la película, de momento titulada Gladys, se estrenaría en cines de la mano de New Line el 8 de septiembre de 2028. El guion del filme corre a cargo del propio Cregger y Zach Shields.

Cabe decir que la precuela de Weapons no es el único proyecto en el horizonte de Cregger, ni siquiera el que antes llegará a los cines. El director es el responsable de la nueva adaptación de Resident Evil, que aterrizará en las salas el próximo 18 de septiembre y acaba de lanzar su tráiler. El cineasta también escribirá y dirigirá el thriller de ciencia ficción The Flood, cuya fecha de estreno está prevista para el 11 de agosto de 2028.