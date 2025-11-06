Jennifer Lawrence no quiso coordinador de intimidad con Robert Pattinson en Die My Love: "No es un pervertido"

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

En Die My Love, película que llegará a los cines el próximo 14 de noviembre, Jennifer Lawrence y Robert Pattinson dan vida a una joven pareja. Ahora, la actriz ha revelado que no quiso contar con un coordinador de intimidad para rodar las escenas de sexo.

"No teníamos [un coordinador de intimidad], o quizá sí, pero en realidad no... Me sentía muy segura con Rob", explicó Lawrence en una entrevista concedida al podcast Las Culturistas. "No es un pervertido y está muy enamorado de [su pareja] Suki Waterhouse. La mayor parte del tiempo estuvimos hablando de nuestros hijos y nuestras relaciones", señaló.

En su particular y simplista interpretación de las necesidades que han llevado a la implantación de la figura del coordinador de intimidad, la protagonista de Los juegos del hambre y El lado bueno de las cosas continuó diciendo que "nunca hubo nada extraño" como dudas sobre si él creía que le gustaba y, si hubiese sido así, "probablemente habría contratado a uno". "Muchos actores masculinos se ofenden si no quieres acostarte con ellos, y entonces empieza el castigo", expresó, dejando claro que ese no es el caso de Pattinson.

Con su habitual desparpajo, la oscarizada actriz abordó también sus desnudos en la cinta, asegurando que no le importaban y que el embarazo le había quitado mucha vergüenza al respecto. "No me importa la desnudez. No soy sensible al respecto", expresó durante una proyección de la película, según recoge Vulture.

https://www.tiktok.com/@vulture/video/7568704780923686158?_r=1&_t=ZP-917j2N7wNOo

"Quería que Lynne [Ramsay] tuviera total libertad artística... Creo que estar embarazada me quitó mucha ansiedad por la vanidad", expresó Lawrence. La actriz contó que, antes de Sin malos rollos, filme en el que también aparecía desnuda "estaba a dieta, no comía carbohidratos y hacía ejercicio", sin embargo, durante el rodaje de Die My Love estaba embarazada. "¿Qué iba a hacer? ¿No comer? Trabajaba 15 horas al día. Estaba cansada... Recuerdo que me enviaron un primer plano de la celulitis y me preguntaron: '¿Quieres que lo retoquemos?'. Y yo respondí: 'No. Es un culo'", recordó.

Dirigida por Lynne Ramsay y producida por Martin Scorsese, Die My Love fue presentada en el pasado Festival de Cannes y pasó por el Festival de San Sebastián, donde Lawrence se convirtió en la actriz más joven en recibir el premio Donostia.