Jennifer Lawrence: "Me rechazaron no por mis películas ni por mis ideas políticas, sino por mi personalidad" - WIKTOR SZYMANOWICZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Oct. (CulturaOcio) -

En una reciente entrevista, Jennifer Lawrence, que se encuentra promocionando Die My Love, cinta de Lynne Ramsay que la actriz protagoniza junto a Robert Pattinson y llega a los cines el próximo 14 de noviembre, la intérprete aseguró comprender por qué en el pasado recibió cierto "rechazo" por parte del público.

"Cada vez que doy una entrevista, pienso: 'No puedo volver a hacerme esto'. Siento que pierdo mucho control sobre mi oficio cuando tengo que hacer promoción de una película", le reveló Lawrence a Viola Davis hace unos años. Ahora, recordando antiguas entrevistas en declaraciones a The New Yorker, la actriz volvía a lamentar su comportamiento en esas ocasiones: "Oh no. Qué exagerado. Qué vergüenza".

Y es que, si bien hubo una época en que a la gente el encandiló la personalidad aparentemente auténtica de Lawrence, poco después la acusaron de falsa. "Bueno, es... o era, mi personalidad genuina, pero también era un mecanismo de defensa", ha expresado la actriz. "Así que era un mecanismo de defensa, decir simplemente: '¡Yo no soy así! ¡Me hago caca en los pantalones todos los días!'", explicaba.

"Veo esas entrevistas y esa persona me resulta molesta. Entiendo por qué ver a esa persona en todas partes puede resultar molesto", admitió Lawrence, añadiendo que la imitación que hizo Ariana Grande de ella en Saturday Night Live fue "muy acertada". En el programa, la artista aparecía con un vestido ajustado y una peluca rubia, diciendo cosas como "soy una adicta a los aperitivos" o "me encantan las Pringles, si nadie me ve, me como una lata entera".

En todo caso, la intérprete apuntó que todo ese rechazo hizo que su vida le pareciera "inhabitable". "Sentí -no sentí, creo que fui- rechazada, no por mis películas, ni por mis ideas políticas, sino por mí, por mi personalidad", reflexionó.

Cabe recordar que la actriz se pasó un par de años retirada de la industria, algo sobre lo que también se ha pronunciado en otras ocasiones. "Creo que todo el mundo se había hartado de mí. Yo misma me había hartado de mí misma. Había llegado a un punto en el que nada me salía bien. Si caminaba por la alfombra roja, me decían: "¿Por qué no ha corrido?'", señaló a Vanity Fair en 2021.