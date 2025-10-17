MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en cines, donde superó los 250 millones de dólares de recaudación, Weapons, uno de los filmes de terror más aplaudidos y exitosos de los últimos años, llega a HBO Max. Y lo hará justo a tiempo para Halloween, ya que la película dirigida por Zach Cregger, responsable de la también aclamada Barbarian, aterrizará en el servicio de streaming el próximo viernes 24 de octubre.

Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y la incomensurable Amy Madigan en el papel de la inquietante tía Glays encabezan el reparto de un filme que, durante su paso por las salas acumuló una recaudación que superó los 266 millones de dólares con un presupuesto que no llegaba a los 40 millones.

El éxito del filme ha sido tal, que el propio Cregger ya ha confirmado que está en marcha una precuela que expandirá el universo de la saga de terror explorando los orígenes de la tía Glays. "Hay una historia y estoy muy emocionado por ello. No es ninguna tontería", afirmó el cineasta que se encargará también de la nueva adaptación de Resident Evil, el mítico y sangriento videojuego de Capcom.

"Cuando todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición", reza la sinopsis oficial de Weapons. Cregger dirige a partir de su propio guion, además de producir la película junto a Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules, con Michelle Morrissey y Josh Brolin como productores ejecutivos.