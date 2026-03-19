Primera y gélida imagen de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en What Happens at Night lo nuevo de Scorsese - APPLE TV

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

What Happens at Night, la nueva película de Martin Scorsese ya ha comenzado su rodaje en la República Checa. El proyecto, un drama con pinceladas de terror, vuelve a reunir al director con Leonardo DiCaprio que comparte planos con Jennifer Lawrence. Los dos ganadores del Oscar son los protagonistas de la primera imagen del filme que aún no tiene fecha de estreno.

En la primera instantánea de What Happens at Night DiCaprio y Lawrence, que interpretan a un matrimonio en la película que adapta la novela homónima de Peter Cameron, aparecen en una calle casi desierta y completamente cubierta de nieve.

Como puede apreciarse, ambos, elegantemente vestidos, abrigados y cogidos de la mano, muestran un semblante serio, van al encuentro de alguien, mientras un taxi, con la carrocería casi congelada, permanece detenido tras ellos.

Tal y como reza la descripción ofrecida por Apple Original Films en un comunicado, la trama de What Happens at Night sigue a un matrimonio estadounidense que viaja a un pequeño pueblo europeo cubierto de nieve para adoptar a un bebé. Sin embargo, no tardarán en descubrir, como se detalla en el prefacio de la novela de Cameron, que nada es lo que parece en este lugar y, cuanto más lucha la pareja por reclamar a su pequeño, menos parecen saber sobre sí mismos o sobre su propio matrimonio.

Con What Happens at Night, Scorsese y DiCaprio alcanzan los siete largometrajes juntos: Gangs of New York (2002), El aviador (2004), Infiltrados (2006), Shutter Island (2010), El lobo de Wall Street (2013) y Asesinos de la luna (2023). De hecho, Lawrence le preguntó al actor en un encuentro con Variety qué podía esperar de Scorsese como director, a lo que DiCaprio respondió: "Es una experiencia fantástica y te va a dar muchísimas referencias cinematográficas".

Anunciada por vez primera en 2023, la adaptación del relato de Cameron aún no cuenta con fecha de estreno. Además de los oscarizados DiCaprio y Lawrence, What Happens at Night también cuenta en su elenco con Patricia Clarkson, Mads Mikkelsen, Jared Harris y Welker White.

Scorsese dirige y también ejerce como productor de la película. Anna Marsh, Shana Eddy Grouf y Aaron Ensweiler son productores ejecutivos, junto a Lisa Frechette, Marianne Bower, Jennifer Davisson y Justine Ciarrocchi.