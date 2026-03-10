James Cameron cree que Avatar 4 es "probable" pese a la decepción de Fuego y ceniza y promete más Varang

James Cameron cree que Avatar 4 es "probable" pese a la decepción en taquilla de Fuego y ceniza - 20TH CENTURY STUDIOS

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Pese a que Avatar 4 y 5 permanecen en el calendario de estrenos de diciembre de 2029 y 2031, respectivamente, James Cameron ya advirtió de que sacarlas adelante depende del rendimiento comercial de Fuego y ceniza. La tercera película ha recaudado menos de 1.500 millones de dólares a nivel global, una cifra que pesea a ser un taquillazo, es bastante inferior a sus predecesoras. En todo caso, el botín de Avatar 3 es, según Cameron, suficiente para que el sea "probable" que la cuarta entrega llegue a los cines.

"Absolutamente. Para ser perfectamente claro, ni siquiera hemos tomado todavía la decisión de seguir adelante. Pero si lo hago, y diré que es probable, aunque no al 100%, sin duda aprenderemos de las lecciones de las tres películas", afirma Cameron en declaraciones recogidas por ScreenRant durante una rueda de prensa celebrada en los Saturn Awards.

Allí, el cinesta destaca que Avatar 4 experimentará cambios en función de la respuesta del público a Fuego y ceniza, tal y como esta también se ajustó en función de la recepción a El sentido del agua.

Frente a los 1.481 millones de dólares recaudados por Fuego y Ceniza a nivel global, de los cuales 401 millones corresponden a la taquilla norteamericana y 1.079 al resto del mundo, la primera entrega de Avatar, estrenada en 2009, amasó 2.930 millones en todo el mundo, cifra que la convierte en la película más taquillera de todos los tiempos.

En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al reunir 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame.

De cara esa "posible" continuación de la franquicia, el director de Titanic y Terminator anticipa que una de esas modificaciones consistirá en otorgar un mayor protagonismo a Varang, la implacable líder del Pueblo de la Ceniza encarnada por Oona Chaplin y uno de los personajes que más interés y conversación ha suscitado entre los espectadores.

JAMES CAMERON PROMETE MÁS VARANG EN AVATAR 4

"De cara al futuro, quizá haya que desarrollar un poco más a Varang", apunta Cameron, que admite que "al final, Varang encontró su sitio dentro de un reparto muy amplio porque en la historia hay muchos personajes y muchos frentes abiertos, así que quizá queramos darle un poco más de protagonismo".

Para ilustrar ese proceso, el realizador de Aliens: El regreso comparó el caso de Varang con el de Payakan, el joven tulkun que ganó peso de la segunda a la tercera entrega. "En El sentido del agua, la gente respondió de forma rotunda a Payakan. Literalmente, fue el personaje mejor valorado de la película. No se lo dije a los actores, pero fue como 'supongo que será mejor que metamos a Payakan en Fuego y ceniza'", añade Cameron, que defiende que "uno aprende a medida que avanza".

En el tramo final de Avatar: Fuego y ceniza, lo último que se ve del personaje interpretado por Oona Chaplin es su retirada tras la gran batalla, después de haberse aliado con la RDA para lanzar un duro ataque contra la familia Sully y los tulkun. Con las fuerzas humanas replegándose del enfrentamiento, Neytiri fija entonces su objetivo en Varang, a la que responsabiliza de la pérdida de Ronal. Sin embargo, la villana consigue escapar y queda fuera de escena sin que su destino se cierre.

En paralelo, la película también deja en el aire el futuro de Quaritch, antagonista desde la primera entrega con el que Varang no solo forjó una alianza estratégica, sino también una relación sentimental. Acorralado durante el clímax, el coronel desaparece al precipitarse entre fuego, humo y escombros. El filme evita confirmar su estado, pero en el DLC Desde las cenizas del videojuego Avatar: Frontiers of Pandora se escucha a Quaritch dar órdenes por radio a un oficial de la RDA, confirmando así su supervivencia.