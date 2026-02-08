Revelado el nuevo gran villano de Avatar 4 - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

En Avatar: Fuego y Ceniza el director James Cameron presentó a Varang (Oona Chaplin), la implacable líder del clan del fuego. Pero la cinta también marcó el regreso de otro odiado villano: Miles Quaritch (Stephen Lang). Ahora se ha dado a conocer quién será el posible antagonista de la cuarta entrega de la colosal franquicia de ciencia ficción, y se perfila todavía mejor que este último.

Se trata del mayor Tyler Bukowski, uno de los líderes más destacados y entregados de la RDA, desempeñando un rol crucial en la misión de colonización de Pandora para la raza humana. Este antagonista apunta a ser aún más complejo, inteligente, empático e imponente que Quaritch.

Bukowski debutó en la expansión de videojuego Avatar: Frontier of Pandora, Desde las Cenizas, cuya trama se ambienta en los eventos de Fuego y ceniza, y pasó a convertirse en el villano más convincente que la franquicia había presentado hasta entonces.

Bukowski está al mando de Quaritch, pero las estrategias que adopta son muy diferentes a las suyas. Además, se ha establecido ahora como el principal villano del cómic Avatar: The Gap Year - Tipping Point.

Sin embargo, surge la cuestión de ¿en qué se diferencia realmente de Quaritch? Más allá de presentarlo como un curtido soldado que obedece órdenes y después su vendetta contra Jake Sully (Sam Worthington) y su familia con Neytiri (Zoe Saldaña), las dos primeras películas de Avatar no profundizaron mucho en el personaje de Lang, mientras que su arco en Fuego y ceniza está prácticamente cerrado.

Por tanto, Bukowski se perfila como el sucesor lógico de Quaritch dentro de la saga. De hecho, su principal motivación para colonizar Pandora es salvar a su hija de una Tierra moribunda, cueste lo que cueste.

Sin embargo, no pretende aniquilar a los Na'vi ni arrebatarles su hogar, sino alcanzar una alianza y una paz duradera que permita la convivencia entre humanos y Na'vi, aunque esté dispuesto a recurrir a la fuerza para ello si lo considera necesario. Asimismo, carece de la mentalidad y el impulso malvado que caracterizan a Quaritch, ya que, además, valora las costumbres Na'vi e incluso ha aprendido su idioma.

Dicho esto, aunque la principal motivación de Bukowski sea, como en el caso de Sully, su familia y sus intenciones parezcan nobles, los métodos que emplea recuerdan al modo en que los europeos colonizaron Norteamérica, abriéndose paso poco a poco, dividiendo a los pueblos indígenas y terminando por conquistarlos. La invasión de Quaritch mediante el uso de la fuerza para colonizar Pandora está mal, pero la cuestión a la que probablemente responda Cameron en Avatar 4 y 5 es si ocupar el mundo de los Na'vi, como plantea Bukowski con su estrategia para salvar a la raza humana, es moralmente ético, aunque por ahora toca esperar para averiguarlo.