El futuro Avatar, en peligro: James Cameron no continuará si Fuego y ceniza no arrasa en taquilla y cerrará con un libro - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque hay programadas, con su fecha estreno ya fijada, hasta cinco películas de Avatar, James Cameron ha revelado que el futuro de Pandora más allá de Fuego y ceniza, que llegará a los cines el 19 de diciembre, depende del resultado en taquilla. Aunque la cuarta y quinta película está fijadas para 2029 y 2031, respectivamente, el cineasta contempla un escenario en el que la franquicia cinematográfica termine este año.

"No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", asegura el director de Titanic en el podcast The Town, donde a la vez se muestra tranquilo ante la posibilidad de despedirse de Avatar de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto, quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".

Es decir, según las palabras de Cameron, Avatar 3 concluirá todas las ramas abiertas desde la primera película salvo por un solo frente. Por lo tanto, parece que esa idea será el centro del cuarto y el quinto filme, películas en marcha desde hace años. Cameron escribió los guiones antes de rodar El sentido del agua y ha rodado secuencias clave de Avatar 4.

Las dudas del director no se explican tanto por una falta de confianza en su propio proyecto como por la presión económica que recibe una superproducción de semejante calibre. En otra entrevista reciente, el cineasta reconoció que Avatar: Fuego y ceniza puede no ser tan rentable como se espera debido al aumento desmesurado de los costes, especialmente en efectos visuales.

Pero Cameron no es un director cualquiera dentro de los resultados en taquilla. Tres de las películas más taquilleras de la historia llevan su firma. Avatar (2009) sigue siendo el mayor éxito de todos los tiempos con unos 2.923 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Avatar: El sentido del agua (2022) superó los 2.300 millones y se convirtió en la tercera película más taquillera de la historia, mientras que Titanic (1997) ronda los 2.200 millones.

Dirigida y coescrita por James Cameron y con una duración de 3 horas y 15 minutos, Fuego y ceniza retoma la historia aproximadamente un año después de que la familia Sully encontrase refugio en el clan oceánico Metkayina y perdiera a su primogénito Neteyam en el clímax de El sentido del agua. Aún marcados por el duelo, Jake y Neytiri deben decidir si seguir huyendo o enfrentar de una vez por todas a los enemigos que amenazan Pandora.