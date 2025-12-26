Oona Chaplin confirma futuro como Varang en Avatar 4 tras Fuego y ceniza - DISNEY

MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la franquicia de James Cameron, sigue arrasando en cines. Oona Chaplin, quien interpreta a la gran antagonista del filme, Varang, líder del clan del fuego, ha abordado el futuro de su personaje de cara a la cuarta cinta de la saga.

"Estoy entusiasmada de seguir explorándola [a Varang]", afirmó Chaplin a Gold Derby. "Hay muchísimas posibilidades interesantes de cara al futuro", añadió la actriz. De hecho, apunta a que "existe una evolución interesante para el Pueblo Ceniza y el papel que desempeñan en el arco narrativo más amplio de esta epopeya de Pandora".

Asimismo, Chaplin resaltó el hecho de que la perspectiva y visión de Varang sobre el mundo, así como sus ambiciones, cambian y crecen por completo gracias a su alianza con el coronel Miles Quaritch (Stephen Lang). "Esta película relata su paso a la madurez [...]. Al comienzo actúa en modo supervivencia, y cuando vives así, no puedes ver más allá de lo que tienes delante", expresó.

"Pero después, cuando Quaritch expande sus horizontes, se da cuenta de que es capaz de enfrentarse a Eywa y al resto de los Na'vi", destacó. Según Chaplin, "Varang lastra un profundo trauma, lo cual es bueno porque crece y se fortalece canalizando el poder de su propia vulnerabilidad".

"El miedo es como gasolina para ella, aunque jamás lo admitiría. En ese sentido, también funciona como un aviso de lo que sucede cuando dejas que el odio se convierta en tu mecanismo para sobrellevar la realidad. ¿Qué pasa cuando dejas que la furia tome el control?", cuestionó al profundizar sobre Varang.

En cuanto al destino de su personaje en Fuego y ceniza, y la posibilidad de que muriese en la batalla final de la cinta, Chaplin admitió sentirse afortunada de que Cameron tuviese la idea de que sobreviviera a los eventos de la película para prestar batalla en otra entrega de la saga. "Habría luchado para mantener a Varang si ese no fuera el caso", aseguró entre risas.

"Afortunadamente, ya estaba en el guion, y espero poder continuar interpretándola en Avatar 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¡Todas las que podamos hacer!", afirmó Chaplin.

Por otra parte, en lo referente a si habrá Avatar 4 y cuándo se estrenará, la respuesta es en principo afirmativa, aunque no rotunda. Así, la cuarta entrega de Avatar, e incluso la quinta, están planeadas por Cameron (rodadas en algunas de sus partes, de hecho) y ya programadas en el calendario de estrenos de Disney. Avatar 4 se estrenará el 21 de diciembre de 2029 y la quinta, y en principio última película de la franquicia, verá la luz el 19 de diciembre de 2031.

Sin embargo, aunque este es el plan de Cameron, respaldado por Disney, todo está supeditado a cómo funcione Avatar: Fuego y ceniza. De hecho, el propio cineasta ya aseguró que el futuro de la saga no peligra siempre que esta tercera entrega sea, al menos, un total éxito como lo fue Avatar: El sentido del agua, la tercera película más taquillera de la historia del cine con más de 2.000 millones de dólares. De momento, Avatar 3 ya ronda los 500 millones en taquilla.