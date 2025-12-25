¿Cuándo se estrenará Avatar 4? - DISNEY

MADRID, 25 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de taquilla saga de fantasía y ciencia ficción creada por James Cameron. El filme, según adelantó el realizador, supondrá una conclusión para la historia de la familia Sully relatada en la trilogía... aunque su final, tal y como habrán comprobado los espectadores, deja bastantes cabos sueltos. Por tanto, no es de extrañar que millones de fans en todo el globo se estén haciendo la misma pregunta: ¿Habrá Avatar 4 y cuándo se estrenará?

La respuesta es afirmativa... pero no rotunda. Así, la cuarta entrega de Avatar, e incluso la quinta, están planeadas por Cameron (rodadas en algunas de sus partes, de hecho) y ya programadas en el calendario de estrenos de Disney. Avatar 4 se estrenará el 21 de diciembre de 2029 y la quinta, y en principio última película de la franquicia, verá la luz el 19 de diciembre de 2031.

Pero aunque este es plan de Cameron, respaldado por Disney, todo está supedidato a cómo funcione Avatar: Fuego y ceniza. De hecho, el propio cineasta ha asegurado que el futuro de la saga no peligra siempre que esta tercera entrega sea, al menos, un total éxito como lo fue Avatar: El sentido del agua, la tercera película más taquillera de la historia del cine.

Estrenada en diciembre de 2022, más de una década después de la primera entrega, el filme acabó superando los 2.300 millones de dólares. En todo caso, quedó muy lejos de la primera Avatar, que vio la luz en 2009 y es todavía la película más taquillera de la historia con casi 3.000 millones de dólares.

James Cameron ya manifestó que el futuro de la franquicia dependerá de la recaudación de Avatar 3. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró el cineasta en el pópdcast The Town, donde se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de la saga de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".