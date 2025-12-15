Oona Chaplin: 'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima"

Este viernes 19 de diciembre llega a los cines 'Avatar: Fuego y ceniza', la tercera entrega de la taquillera saga de James Cameron. Un filme que aborda el reto de "romper el círculo de la violencia y el odio" que se vive en el mundo actualmente, según adelantó el propio director y suscribe "totalmente" Oona Chaplin, quien interpreta a la nueva y "muy compleja" antagonista de la franquicia sumándose así a un reparto encabezado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Kate Winslet o Sigourney Weaver. "'Avatar' es una saga de un tamaño enorme, pero también extremadamente íntima, que trata de cosas familiares muy complejas, delicadas y calladas", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press la actriz, que en la tercera entrega de 'Avatar' encarna a Varang, la líder del clan Mangkwan, los también conocidos como Na'vi de fuego o pueblo de la ceniza.