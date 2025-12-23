Confirmado el destino de Quaritch tras Avatar 3: Fuego y ceniza - DISNEY

MADRID, 23 Dic. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza ya está en cines y su desenlace deja en el aire el destino de Quaritch, el villano interpretado por Stephen Lang desde la entrega de 2009. La tercera película de la saga creada por James Cameron no despeja esa incógnita mediante ninguna escena postcréditos, pero el DLC Desde las cenizas del videojuego Avatar: Frontiers of Pandora ha aclarado qué ocurre con el coronel tras los acontecimientos del filme.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el tramo final del largometraje de 3 horas y 15 minutos de duración, el antagonista se enfrenta a Jake Sully y Spider en una pelea sobre rocas flotantes dentro de un entorno extremadamente peligroso. El duelo concluye con el protagonista salvándole la vida a su némesis tras colaborar juntos para salvar al adolescente de caer por el precipicio, pero Quaritch decide arrojarse al vacío cuando la llegada del resto de los Sully reactiva el conflicto.

Ambientado después de los sucesos de Fuego y ceniza, el juego que explora "los rincones más oscuros" de Pandora ha confirmado que Quaritch sobrevivió a una caída de la que Fuego y ceniza no mostró sus consecuencias: ni cadáver ni dónde fue a parar exactamente el villano tras desaparecer entre las llamas y el humo. Pero en un audio postcréditos de Desde las cenizas, se escucha a Quaritch dando órdenes por radio a un oficial de la RDA, confirmando su supervivencia.

En cualquier caso, el audio no aporta detalles concretos sobre cómo Quaritch logró salir con vida del flujo magnético o cómo consiguió abandonar una zona tan letal, pero incluye al personaje retomando el mando y dando instrucciones de cara a una nueva operación. No obstante, cobra fuerza la teoría de que lo rescató Varang tras huir de su pelea con Neytiri, pues en el audio Quaritch indica que "tenemos cuatro bajas de los pesos pesados de Varang", lo que sugiere que ambos continúan trabajando juntos.

La confirmación podría llegar con Avatar 4, cuyo estreno está programado para diciembre de 2029, aunque James Cameron ha subrayado que las siguientes entregas solo saldrán adelante si Avatar: Fuego y ceniza rinde a un nivel muy alto en taquilla y justifica volver a embarcarse en una producción de esta envergadura.

Por el momento, en su primer fin de semana de estreno, la cinta ha recaudado 345 millones de dólares en todo el mundo. Se trata de una suma notable, pero considerablemente por debajo de los 441 millones que reunió Avatar: El sentido del agua en su primer fin de semana.

Respecto a Avatar: Frontiers of Pandora, es un videojuego de mundo abierto de acción y aventuras desarrollado por Ubisoft en colaboración con Lightstorm Entertainment y Disney. El proyecto traslada al jugador a la Frontera Occidental, un territorio no visto en las películas, para ponerse en la piel de un na'vi y plantar cara a la RDA, la organización humana militarizada que pretende explotar los recursos del planeta. El DLC Desde las cenizas sigue a So'lek después de despertar con su familia dispersa tras una emboscada de la RDA y de un nuevo enemigo: el implacable Clan de las Cenizas.