Cuando 1.500 millones no bastan: Avatar Fuego y ceniza pincha y pone en peligro el futuro de la saga

Cuando 1.500 millones no bastan: Avatar Fuego y ceniza pone en peligro el futuro de la saga - DISNEY

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Tras llegar a los cines el 19 de diciembre de 2025, Avatar: Fuego y ceniza afronta un cierre agridulce en su recorrido en salas. Las primeras estimaciones aseguran que la tercera película de la saga creada por James Cameron ha recaudado unos 1.481 millones de dólares a nivel global, de los cuales 401 millones corresponden a la taquilla norteamericana y 1.079 al resto del mundo. Se trata de un rendimiento comercial muy superior a la media, pero inferior al de las dos primeras entregas.

Se estima que el presupuesto de producción de Fuego y ceniza está por encima de los 400 millones de dólares, a los que hay que sumar los 200 millones adicionales invertidos en publicidad. Sumado al porcentaje que se quedan los cines, muchos estudios consideran que para que un largometraje sea rentable económicamente necesita recaudar en torno a 2,5 veces su presupuesto.

Los primeros indicios del rendimiento inferior de Fuego y ceniza respecto a sus predecesoras se encuentran en su aguante en cartelera. El filme ha permanecido 10 semanas dentro del top 10 de los estrenos más vistos en salas desde mediados de diciembre, un dato llamativo que pierde brillo al compararse con el histórico de la franquicia. La primera Avatar aguantó 14 semanas en ese mismo rango, y muchas de ellas liderando la lista, mientras que El sentido del agua lo hizo durante 15 semanas.

Pero donde mejor se aprecia la distancia con los dos títulos previos es al comparar sus resultados en taquilla. Avatar recaudó 2.930 millones de dólares en todo el mundo, lo que la sitúa como la película más taquillera de todos los tiempos, y además lo hizo con un presupuesto de unos 237 millones. En 2022, El sentido del agua volvió a situar a Cameron en la cumbre al amasar 2.320 millones de dólares, lo que la convirtió en la tercera cinta más taquillera de la historia, solo por detrás de Vengadores: Endgame.

¿PELIGRAN AVATAR 4 Y 5?

Este escenario ha reabierto el debate sobre el futuro de la saga, pese a que el plan a largo plazo contempla más entregas. Avatar 4 y 5 están programadas para diciembre de 2029 y de 2031, respectivamente, pero Cameron explicó que Fuego y ceniza necesitaba un gran rendimiento comercial para justificar el futuro de la franquicia en cines. "No tengo ninguna duda de que Fuego y ceniza recaudará muchísimo dinero; la cuestión es si será suficiente para justificar más películas", aseguró el cineasta en el podcast The Town.

Por el momento, y más allá de las advertencias del cineasta sobre la importancia del desempeño en taquilla de Fuego y ceniza, no hay confirmación oficial de que Disney haya modificado el calendario anunciado para esas continuaciones. De todas formas, el director se mostró tranquilo ante la posibilidad de despedirse de Pandora de forma prematura: "Si todo termina aquí, perfecto. Quedará un único cabo suelto y lo cerraré con un libro".