La insólita petición de Robert Downey Jr. (Iron Man) en el rodaje de Vengadores: Endgame

Vengadores: Endgame supuso el gran adios de Robert Downey Jr. como Iron Man en el UCM. Lo que nadie podía imaginar es la insólita petición que el actor impuso durante el rodaje de la película dirigida por Joe y Anthony Russo.

Después de morir sacrificándose para salvar al mundo de Thanos, Iron Man sigue estando muy presente en el UCM. Y a su paso por el podcast de The Watch, la periodista Joanna Robinson desveló uno de los detalles más curiosos que envolvieron el rodaje de Vengadores: Endgame que no se encuentran recogidas en el nuevo libro no oficial de la Casa de las Ideas, titulado UCM: The Reign of Marvel Studios, centrado en el pasado, presente y futuro del universo cinematográfico del estudio liderado por Kevin Feige.

En concreto, sobre la inaudita petición realizada por Downey Jr., mientras estaba en el set de rodaje de la película. Al parecer, Robinson pudo visitar el set donde se estaba rodando Endgame cuando todavía trabajaba para Vanity Fair en 2017. Y asegura que el ambiente del rodaje era gélido, pues el actor solicitó que se regulase así la temperatura.

"El ambiente era interesante. Esto no se encuentra en el libro, por lo que es una exclusiva para The Watch. Hacía un frío gélido en el estudio porque así es como le gusta a Robert Downey Jr. Y todos los demás tuvieron que ponerse capas de ropa, Ya que a Robert Downey Jr. le gustan que las cosas sean así hasta cierto punto", relata Robinson. No solo eso, también que el intérprete tenía su propia caravana dentro del set, separada de las del resto, y sirviendo como un lugar en el que sus compañeros podían echar el rato.

"Podías ver a Scarlett Johansson, Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth o Renner sentados, jugando y hablando entre ellos. Y después, ya un poco fuera de sitio, Sean Gunn y Karen Gillan porque no eran los Vengadores. Formaban su propio dúo, pero estaban en la película", añadió. Pero no eran los únicos. Según recuerda Robinson, el propio Downey Jr. parecía estar en su propio mundo al mismo tiempo que compartía con Johanson o Evans sus últimos momentos en el UCM.

"Era algo parecido a cuando los estudiantes de último curso se gradúan, al igual que Scarlett, Chris Evans y Hemsworth, sencillamente pasaron por esto durante un tiempo y se conocen desde siempre", aseguró. Por ahora parece poco probable que Downey Jr. regrese al UCM. Sin embargo, la muerte no significa nada dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, y el estudio podría recuperar al actor para en alguna de sus próximas películas gracias al Multiverso y las distintas líneas temporales que conforman sus muchas realidades.