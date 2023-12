La serie Marvel Zombies confirma su personaje protagonista

MADRID, 6 Dic. (CulturaOcio) -

Marvel Zombies es una de las series de animación anunciadas por Marvel Studios en la San Diego Comic-Con del año pasado, pero hasta ahora no habían salido a la luz nuevas informaciones sobre el proyecto. Iman Vellani, actriz que interpreta a Kamala Khan en el Universo Cinematográfico Marvel, ha ofrecido por fin una actualización sobre la producción.

En una entrevista con The Direct, la protagonista de Ms. Marvel desveló que su personaje protagonizará la ficción y que ya ha grabado su participación. "Hemos hecho todo. Fue increíble. Fue muy divertido. Y me encanta... Hay muchos personajes interesantes en la serie. Y Kamala es como el centro de la serie. Me lo describieron, es como: 'Ella es básicamente el Frodo de la historia'. Y yo dije: 'Eso es increíble'", declaró.

Un artwork de la serie lanzado el año pasado mostraba a Ms. Marvel junto a Shang-Chi, Jimmy Woo, Ojo de Halcón (Kate Bishop), Yelena Belova, Death Dealer, El Guardián Rojo y Katy. También aparecían las versiones zombie de Ikaris, Capitana Marvel, Bruja Escarlata, Abominación, Capitán América, Ojo de Halcón (Clint Barton) y Fantasma.

"He podido interactuar y conocer a muchas de estas personas a lo largo de su viaje. Y sí, son solo las voces, y no puedo escuchar sus voces en tiempo real. Pero son mis fantasías, ¿verdad? Saber que Kamala va a interactuar con gente realmente genial, incluso si se trata solo de animación, es muy especial en muchos sentidos", añadió.

La serie de animación reimagina el Universo Marvel con una nueva generación de héroes que luchan contra los zombies. Sin embargo, en lugar de continuar la historia de What If... Zombies?!, se cree que Marvel Zombies mostrará los mismos eventos que ese episodio, aunque desde la perspectiva de un nuevo grupo de supervivientes.

En los cómics, Marvel Zombies comenzó como una serie limitada de cinco números publicada por primera vez en 2005. La saga fue escrita por Robert Kirkman (quien luego crearía The Walking Dead) con ilustraciones de Sean Phillips y portadas de Arthur Suydam. La historia se desarrolla en un universo alternativo donde la población mundial de superhéroes ha sido infectada con un virus que los ha convertido en zombies.