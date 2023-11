Otro de los seis Vengadores originales cierra su regreso a Marvel en Avengers: Secret Wars

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Avengers: Secret Wars será, no solo el final de la saga del Multiverso, sino también un reinicio completo de todo el Universo Cinematográfico Marvel. Y, según las últimas informaciones, para esta película-evento, el equipo que capitanea Kevin Feige quiere contar con el regreso (o incluso la resurrección) de algunos de los personajes más emblemáticos del UCM. Varios de ellos habrían cerrado ya su retorno.

La pasada semana Variety, en un reportaje en el que repasaba la situación actual de La Casa de las Ideas, informó que Marvel Studios se planteaba recuperar a la formación original de los Vengadores en una de sus nuevas películas.

Esto supondría resucitar de alguna forma al Iron Man de Downey Jr. y la Viuda Negra de Johansson, dos personajes que murieron en Vengadores: Endgame, y también traer de vuelta al Capitán América de Chris Evans. Tan solo días después, en sus redes sociales el 'insider' especializado en informaciones marvelitas MyTImeToShineHello anunció que Robert Downey Jr. ya había firmado un acuerdo para su más que esperada vuelta al UCM.

Ahora, esta misma fuente asegura que otro de los Vengadores originales también ha cerrado el acuerdo con Marvel Studios para su regreso. Se trata de Chris Evans, que retomaría en Secret Wars su papel como Steve Rogers/Capitán América.

Sources confirmed that Chris Evans also agreed to come back for Avengers: Secret Wars pic.twitter.com/Iutc0sSBpX