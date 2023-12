La idea de Iman Vellani (Ms. Marvel) para salvar el Universo Marvel

MADRID, 10 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame sigue siendo el proyecto más grande de Marvel Studios, tanto en alcance como en taquilla, recaudando 2.700 millones de dólares. El equipo liderado por Kevin Feige aún no ha conseguido replicar ese éxito, pero Iman Vellani, protagonista de Ms. Marvel, tiene una idea para salvar el Universo Cinematográfico Marvel en su Fase 5.

"No lo sé. No sé si se trata de hacerlo cada vez más y más grande. Porque entonces, ¿qué queda? Ya sabes, creo que se trata simplemente de hacer que la audiencia se preocupe por sus personajes", declaró Vellani es una entrevista con The Direct. "Y creo que han presentado muchos personajes maravillosos en la última fase del UCM, sería bueno verlos a todos de nuevo y verlos formar equipo", agregó.

"Creo que, debido a que hay tantos personajes nuevos que a la gente le gustan, habría que comenzar a juntar a la gente y decir: 'Oh, veamos a Kamala y al Guardián Rojo juntos'. Me gusta imaginar todas estas parejas, y creo que eso definitivamente valdría la pena. Serán como, ya sabes, los próximos Vengadores", apuntó la actriz.

La última película del UCM, en la que también participa Vellani, es The Marvels, dirigida por Nia DaCosta. "Carol Danvers (Brie Larson), alias Capitana Marvel, ha recuperado su identidad de los tiránicos Kree y se ha vengado de la Inteligencia Suprema. Pero unas consecuencias imprevistas hacen que Carol cargue con el peso de un universo desestabilizado. Cuando sus obligaciones la envían a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, sus poderes se enredan con los de su superfan de Jersey, Kamala Khan (Iman Vellani), también conocida como Ms. Marvel, y los de su sobrina, a la que llevaba tiempo sin ver, la Capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris). Juntas, este insólito trío deberá formar un equipo y aprender a trabajar unidas para salvar el universo", reza la sinopsis oficial.