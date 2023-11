Kevin Feige habla del regreso de Robert Downey Jr y Scarlett Johansson a Marvel

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

En las últimas semanas, un nuevo rumor ha sacudido Marvel Studios. Al parecer, la compañía estaría trabajando en el regreso de Robert Downey Jr. (Iron Man) y Scarlett Johansson (Viuda Negra) al UCM. Un retorno que tendría lugar en Avengers: Secret Wars, la cinta que pondrá fin a la Saga del Multiverso. Ante dichas informaciones, el CEO del estudio, Kevin Feige, ha querido responder.

Con motivo de la premiere de The Marvels, el ejecutivo atendió a Entertainment Weekly, y abordó la situación real de Marvel y de sus futuros proyectos. Fue Variety quien anunció hace unos días que Marvel quería ambos regresos, así como el del resto de los Vengadores originales, para volver a atraer al público a los cines.

Feige, sin embargo, ha negado que esto forme parte de sus planes más inmediatos, aunque no cierra la puerta. "No lo hemos hablado y esa es la verdad", ha expresado el presidente de Marvel Studios. Aunque reconoce que sí están trabajando con Johansson en un misterioso proyecto ya anunciado anteriormente, no parece que, de momento, ni ella ni Downey Jr. vayan a volver en al UCM. Aunque hay tiempo aún para todo ya que, tras los últimos ajustes en el calendario de estrenos derivado de las huelgas, Avengers: Secret Wars no llegará a los cines hasta mayo de 2027.

"Estamos haciendo un proyecto con Scarlett. Y amo a Robert, es parte de la familia. Pero en cuanto a su regreso, tendremos que ir viendo", sentencia Feige. Unas palabras con las que no cierra la puerta al retorno de los intérpretes, pero sí deja claro que no participarán en el futuro inmediato del UCM, al menos por ahora.

Con independencia de los regresos de Natasha Romanoff y Tony Stark, Avengers: Secret Wars contaría con una gran cantidad de retornos. Se espera que sea el crossover más grande de la compañía ya que reunirá a personajes de diferentes franquicias como el actual UCM o las pasadas X-Men, Spider-Man, The Amazing Spider-Man o Los 4 Fantásticos, entre otras.

La película está prevista para el 7 de mayo de 2027 y será una continuación de Avengers: The Kang Dynasty, que verá la luz un año antes. Ambas servirán como conclusión a la Saga del Multiverso que comenzó, precisamente, tras los sacrificios de Viuda Negra y Iron Man en Vengadores: Endgame.