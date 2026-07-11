Hugh Jackman adelanta su futuro como Lobezno en el UCM y su posible sustituto - MARVEL

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Después de retomar su papel como Logan en Deadpool y Lobezno, muchos esperan que Hugh Jackman siga interpretándolo en el UCM. El actor ha abordado su futuro como X-Men y la posibilidad de ser reemplazado para continuar encarnando al salvaje mutante de las garras de adamantium.

"Tengo 57 años. Voy a seguir haciéndolo hasta los 90. Así que, ya sabes... les dejaré una pequeña cápsula del tiempo", soltó entre risas Jackman a PBS, en un guiño al ya célebre chiste de Deadpool y Lobezno.

Respecto a la posibilidad de que, una vez concluya su etapa como Lobezno en el UCM, sea otro actor quien tome el relevo del personaje, se mantendrá al margen y dejará a quien vaya a interpretarlo hacerlo a su manera. "No voy a decirle nada a quien lo interprete, porque a mí tampoco me dijeron nada, algo que agradezco profundamente. Además, no había leído los cómics, así que me enfrenté al papel con total frescura. Y he aprendido mucho a lo largo de los años", explicó Jackman.

JACKMAN QUIERE QUE SU SUSTITUTO TENGA SU PROPIA VISIÓN DE LOBEZNO

"Por supuesto, tengo mi propia visión del personaje, pero supongo que, de algún modo, ya forma parte de mí. Espero que quien venga haga lo que le dé la gana y lo convierta en algo suyo", sentenció el intérprete.

Pese al éxito de Deadpool y Lobezno, que superó los mil millones de dólares en taquilla tras su estreno en 2024, Marvel aún no ha aclarado cuál será el futuro de ambos personajes en el UCM. Sin embargo, los rumores más recientes indicaban que Vengadores: Doomsday, prevista para el 18 de diciembre, arrancará con una pelea entre el Spider-Man de Tobey Maguire y el mutante de las garras de adamantium de Jackman.

En este punto se ha de recordar que Marvel Studios no ha confirmado la participación en Doomsday ni del actor que dio vida al Trepamuros en la trilogía de Sam Raimi y retomó el papel en No Way Home ni del intérprete australiano asociado durante años a Logan.

Aun así, no es descartable la posibilidad de que Jackman regrese, ya sea en Doomsday o Secret Wars, antes de cerrar su etapa como Lobezno. Otra posibilidad pasaría por que Marvel terminara dando más peso a X-23, interpretada por Keen, como heredera del legado de Lobezno en el futuro reinicio de los X-Men.