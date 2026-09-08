Nuevo tráiler de Vengadores Doomsday a 100 días para la gran batalla contra Doctor Doom - MARAVEL STUDIOS

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Cada vez queda menos para que Vengadores: Doomsday aterrice en los cines el próximo 18 de diciembre. Y, aunque la expetación está ya disparada, la maquinaria promocional no para y Marvel ha lanzado un nuevo adelanto que recuerda que quedan exactamente 100 días para el estreno de la cinta.

El teaser muestra, en formato vertical, algunos fragmentos del tráiler oficial de Doomsday que Marvel Studios lanzó el pasado 20 de julio. En ellos aparecen Steve Rogers, Thor, Black Panther, Magneto, Viuda Negra, Cíclope, Los 4 Fantásticos... y más héroes que deberán hacer frente al temible Doctor Doom.

Además, cabe recordar que la cuenta oficial de Marvel Entertainment lleva transmitiendo en YouTube desde el pasado 13 de enero una cuenta atrás para el estreno de Vengadores: Doomsday.

ENDGAME ENCORE SERVIRÁ COMO ANTESALA DE DOOMSDAY

Antes del estreno de Doomsday, el próximo 25 de septiembre llegará a los cines Vengadores: Endgame Encore, una versión del largometraje de 2019 dirigido por los hermanos Russo que incluirá metraje inédito. Según especulan algunos fans, estas escenas adicionales podrían establecer una conexión entre el regreso al pasado de Steve Rogers y el plan del Doctor Doom de Robert Downey Jr.

A su vez, la trama de Doomsday preparará también el terreno para Vengadores: Secret Wars. La cinta llegará a las salas el 17 de diciembre de 2027 y, tal y como ya adelantó Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, marcará el comienzo de un universo narrativo independiente de los proyectores anteriores y su famoso multiverso.