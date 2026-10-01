Fans de Marvel, preocupados por el estado de Vengadores: Secret Wars - MARVEL
MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -
En apenas unos meses, Vengadores: Doomsday llegará a los cines, el próximo 17 de diciembre. Por su parte, Vengadores: Secret Wars tiene previsto llegar a las salas un año después, el 17 de diciembre de 2027, si bien las últimas informaciones apuntan a que podría retrasarse.
Según recoge ComicBookMovie, varios 'insiders', entre ellos ApocHorseman o Daniel Richtman, han señalado que el rodaje de la sexta entrega de Vengadores no comenzará hasta enero de 2027, lo que ha hecho que muchos se planteen si podrá estar lista para diciembre de ese mismo año.
"Me pregunto si AvengersSecretWars se retrasará de verdad a estas alturas... No es posible rodar y hacer la posproducción en exactamente un año, cuando la posproducción suele llevar un año entero", expresó un fan en X, antes Twitter.
"Un plazo de 13 meses para una superproducción cinematográfica sobre el multiverso es una locura. Los artistas de efectos visuales, los equipos de posproducción y los montadores van a tener que trabajar hasta la extenuación", escribió otro usuario, opinando que "Marvel debería retrasarla hasta 2028 y darles tiempo para respirar y prepararla bien".
"Para aclarar las fechas exactas, tengo entendido que empezarían en enero y terminarían a finales de abril o en mayo. Eso les dejaría entre 7 y 8 meses para la postproducción", indicó por su lado ApocHorseman, recomendando no sacar "conclusiones precipitadas sobre posibles retrasos todavía". "No es lo ideal, pero tampoco es imposible", explicó.
NOAH JUPE SE HA UNIDO AL REPARTO DE SECRET WARS
Aunque la atención está actualmente sobre Vengadores: Doomsday, hace apenas un mes se dio a conocer que Noah Jupe había fichado para unirse al reparto de Secret Wars. Según informó Deadline, "se espera que desempeñe un papel clave en la historia".
Por el momento, no es mucho lo que se sabe de Vengadores: Secret Wars. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya adelantó en su paso por la Comic-Con de San Diego que marcará el comienzo de un universo narrativo independiente de los proyectos anteriores del estudio y su famoso multiverso.