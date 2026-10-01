Fans de Marvel, preocupados por el estado de Vengadores: Secret Wars - MARVEL

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

En apenas unos meses, Vengadores: Doomsday llegará a los cines, el próximo 17 de diciembre. Por su parte, Vengadores: Secret Wars tiene previsto llegar a las salas un año después, el 17 de diciembre de 2027, si bien las últimas informaciones apuntan a que podría retrasarse.

Según recoge ComicBookMovie, varios 'insiders', entre ellos ApocHorseman o Daniel Richtman, han señalado que el rodaje de la sexta entrega de Vengadores no comenzará hasta enero de 2027, lo que ha hecho que muchos se planteen si podrá estar lista para diciembre de ese mismo año.

I see @ApocHorseman already mentioned it but yeah, it's January 2027 now 😭 https://t.co/QcNEZxTYHx — Daniel Richtman (@DanielRPK) October 1, 2026

"Me pregunto si AvengersSecretWars se retrasará de verdad a estas alturas... No es posible rodar y hacer la posproducción en exactamente un año, cuando la posproducción suele llevar un año entero", expresó un fan en X, antes Twitter.

I wonder if #AvengersSecretWars legit gets pushed at this point...1 year exactly to film and post isn't possible when most of the time post-production takes a full year pic.twitter.com/WM6VHfUYB0 — Caleb Williams (@KnightGambit) September 30, 2026

"Un plazo de 13 meses para una superproducción cinematográfica sobre el multiverso es una locura. Los artistas de efectos visuales, los equipos de posproducción y los montadores van a tener que trabajar hasta la extenuación", escribió otro usuario, opinando que "Marvel debería retrasarla hasta 2028 y darles tiempo para respirar y prepararla bien".

Rumors are saying Avengers: Secret Wars starts shooting in Nov 2026 for a Dec 2027 release.



​A 13-month turnaround for a massive multiverse film is crazy. The VFX artists, post-production teams, and editors are going to be worked to the bone.

Marvel needs to delay it to 2028… pic.twitter.com/WPlcSF2PtM — 𝗚𝗲𝗿𝗮𝗹𝘁 of North (@Itssan17) September 30, 2026

"Para aclarar las fechas exactas, tengo entendido que empezarían en enero y terminarían a finales de abril o en mayo. Eso les dejaría entre 7 y 8 meses para la postproducción", indicó por su lado ApocHorseman, recomendando no sacar "conclusiones precipitadas sobre posibles retrasos todavía". "No es lo ideal, pero tampoco es imposible", explicó.

To clarify the exact dates I heard were like January then wrap in like late April or in May. That would leave them 7-8 months for post. I wouldn’t jump to any conclusions about delays yet. It’s not ideal but not impossible — Apocalyptic Horseman (@ApocHorseman) October 1, 2026

NOAH JUPE SE HA UNIDO AL REPARTO DE SECRET WARS

Aunque la atención está actualmente sobre Vengadores: Doomsday, hace apenas un mes se dio a conocer que Noah Jupe había fichado para unirse al reparto de Secret Wars. Según informó Deadline, "se espera que desempeñe un papel clave en la historia".

Por el momento, no es mucho lo que se sabe de Vengadores: Secret Wars. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya adelantó en su paso por la Comic-Con de San Diego que marcará el comienzo de un universo narrativo independiente de los proyectos anteriores del estudio y su famoso multiverso.