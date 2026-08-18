El Lobezno de Hugh Jackman vs el Spider-Man de Tobey Maguire en la nueva filtración de Vengadores: Doomsday

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman y Ryan Reynolds bromearon en un vídeo durante la pasada D23 con la posibilidad de unirse al reparto de Vengadores: Doomsday. Ahora han salido a la luz unas imágenes que parecen confirmar no solo la presencia de ambos como Lobezno y Deadpool en la cinta de los hermanos Russo, sino también la del Spider-Man de Tobey Maguire.

Las imágenes ya circulan en Internet y, según ha confirmado ComicBookMovie.com, son auténticas. Además, insiders como Daniel Richtman las respaldan. La primera de ellas muestra a Reynolds enfundado en su traje de Deadpool. Sin embargo, la imagen que realmente ha disparado las expectativas es la de Lobezno luchando contra el Spider-Man de Tobey Maguire en Vengadores 5.

Como puede apreciarse, este último aparece con un traje de captura de movimiento, mientras que la máscara de Jackman está claramente diseñada para añadirse posteriormente en postproducción. Estas tomas llevan tiempo corriendo como la pólvora en redes, pero, al tratarse de capturas de baja resolución mejoradas mediante inteligencia artificial, muchos dudaban de que realmente pertenecieran a la película.

No obstante, parece ser que son auténticas y que Doomsday podría arrancar con una Incursión entre la Tierra-10005, correspondiente al universo de los X-Men, y la realidad en la que vive el Peter Parker de Maguire.

Alleged leaked photos of Deadpool & Wolverine fighting Tobey Maguire’s Spider-Man in Doomsday.



Take these with a grain of salt as they can be fake images, however I will say they matched plot details & scenery details of Spider-Man & the X-Men battle in Doomsday. pic.twitter.com/ehQpwT9KET — SukunaOnFN (@SukunaOnFN1) August 17, 2026

THIS WAS RIGHT AND BASED OFF A REAL LEAK HOLY FUCK#AvengersDoomsday pic.twitter.com/CpAvkLIMVF — Carl 🐍 (@ProjectHurts) August 18, 2026

DEADPOOL, LAS INCURSIONES Y LA BATALLA ENTRE LOBEZNO Y SPIDER-MAN YA SUCEDIÓ EN LOS CÓMICS MARVEL

Los rumores más recientes sobre la trama del filme apuntaban a que los X-Men cuentan con un dispositivo diseñado para destruir aquellos mundos que están a punto de colisionar con el suyo, una situación similar a la que plantean los Illuminati en los cómics de Marvel durante la etapa de Jonathan Hickman.

Deadpool consigue escapar de la Incursión, mientras que Lobezno y Spider-Man parecen morir como consecuencia de la colisión entre ambos mundos, aunque ambos podrían regresar para la batalla final de Doomsday.

Por otro lado, Sophia Di Martino, actriz que interpreta a Sylvie en Loki, dejó entrever no hace mucho que su personaje será una de las tres Brujas de Latveria en Doomsday. Las últimas informaciones barajaban que las otras dos fueran Clea y la Bruja Escarlata, pero, de momento, toca esperar para averiguarlo.

Sophia Di Martino liked a fan comment asking if she will appear in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



“Latveria Witch? 👀🧡” pic.twitter.com/zLDMcmP9Xf — Avengers Updates (@AvengersUpdated) August 18, 2026

"En Vengadores: Doomsday, los héroes de tres universos distintos se verán implicados en un enfrentamiento letal y deberán hacer frente a una amenaza como nunca antes habían visto", señala la sinopsis oficial del filme que llegará a los cines el 18 de diciembre.