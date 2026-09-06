Andrew Garfield quiere un Spider-Man gay y confirma si estará en Vengadores: Secret Wars - SONY Y MARVEL

MADRID, 6 Sep. (CulturaOcio) -

Andrew Garfield interpretó por última vez a Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, tercera entrega de la franquicia arácnida protagonizada por Tom Holland. Ahora, el protagonista de películas como Caza de brujas o La red social se ha mostrado a favor de la posibilidad de un trepamuros gay y también ha abordado los rumores sobre su posible regreso en Vengadores: Secret Wars.

Garfield recordó en una entrevista con Entertainment Weekly las declaraciones que hizo en 2013 sobre la sexualidad de Peter Parker. "Lo decía medio en broma, aunque también hablaba en serio sobre MJ. Pensé: '¿Y si MJ fuera un hombre?'", expresó.

"¿Por qué no podemos descubrir que Peter está explorando su sexualidad? ¡Tampoco sería algo especialmente revolucionario! Entonces, ¿por qué no puede ser gay? ¿Por qué no puede sentirse atraído por otros chicos?", se cuestionó el actor.

GARFIELD TENÍA EN MENTE A UN PRETENDIENTE PARA SPIDER-MAN

De hecho, Garfield incluso sugirió que la estrella de Los pecadores, Michael B. Jordan, quien además interpretó a Killmonger en Black Panther, podría ser un excelente interés amoroso para Spider-Man. "Era un ejercicio de rebeldía que me apasionaba. Sigo pensando que cualquiera puede enfundarse ese traje", afirmó.

"Precisamente por eso es un personaje tan querido universalmente, uno de los más queridos de toda la historia de la ficción. Porque no ves el color de piel, ni el género, ni la orientación sexual. Cualquiera puede verse reflejado en ese traje", añadió.

"Me gusta la idea de un lugar en el que todo el mundo sea respetado e incluido. Simplemente fue una forma de decir: '¿Y por qué no?'. Y si tienes una opinión muy tajante al respecto, acabarás dejando claro mucho sobre ti mismo", continuó Garfield.

En lo referente a si volvería a interpretar a Spider-Man, el intérprete aseguró en otra entrevista con The Playlist que tendría que ser algo "muy, muy diferente" y "completamente fuera de lo convencional", e incluso planteó la posibilidad de una película del trepamuros al estilo de una 'road movie'. Y ya acerca de los rumores sobre su regreso en Vengadores: Secret Wars, la respuesta de Garfield fue de lo más ocurrente.

"¿Por qué no escribís un guion y me lo enseñáis? Lo leeré. No lo sé. Quiero decir, todos vosotros habéis pensado en esto muchísimo más que yo. Es un tipo humilde. Me gusta eso. Le gusta ser el último de los últimos. Sí, Peter 3. No, no lo sé, tío", bromeó al respecto.