La odisea destrona a Deadpool y Lobezno como la película para adultos más taquillera de todos los tiempos - UNIVERSAL/MARVEL

MADRID 21, (CulturaOcio)

Desde su estreno el 17 de julio, La odisea ya acumula más de 1.340 millones de dólares a nivel mundial. Con esta cifra, el largometraje de Christopher Nolan se ha convertido ya en la película para adultos más exitosa de la historia al superar los 1.338 millones de dólares de Deadpool y Lobezno.

La superproducción de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, cuyo coste sumando presupuesto de producción y gastos de publicidad ubican en casi 540 millones de dólares, se convirtó en 2024 en la película con califiación para mayores de edad (+18 en España, R en Estados Unidos) más taquillera de la historia.

La odisea con un presupuesto de producción estimado en 250 millones, a falta de gastos de márketing y promoción, ha conseguido ya superar a la cinta de Marvel conquistando un récord que el propio Nolan ya rozó en el verano de 2023 con su anterior película, Oppenheimer. El biopic del padre de la bomba atómica protagonizado por Cillian Murphy amasó más de 980 millones de dólares, quedándose muy cerca de la recaudación de la película con calificación para adultos que por aquel entonces ostentaba en récord, el Joker de Joaquin Phoenix. El filme dirigido en 2019 por Todd Phillips, recaudó casí 1.080 millones de dólares.

La odisea de Nolan es uno de los grandes éxitos de un año con varios taquillazos. Y es que son cinco los títulos que han superado la barrera de los 1.000 millones de dólares. Además del filme protagonizado por Matt Damon, otras cintas que lo han conseguido son Super Mario Galaxy (1.001 millones de dólares), Michael (1.001 millones de dólares), Toy Story 5 (1.067 millones de dólares) y Spider-Man: No Way Home, la gran triunfadora que ya ha superado ámpliamente los 2.000 millones de dólares.

LA DIVERTIDA REACCIÓN DE RYAN REYNOLDS

Y tras el nuevo récord alcanzado por Nolan, Reynolds no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar al director británico con su característico sentido del humor.

El actor de Marvel elogió el filme con un tuit y un vídeo: "Felicitaciones a todo el elenco y al equipo de La Odisea por convertirse en la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Es un coche impresionante".

Congratulations to the entire cast and crew of The Odyssey for becoming the highest grossing R-rated movie of all time. That is one helluva car. pic.twitter.com/s7QzTza21l — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 19, 2026

OPPENHEIMER, LA PELÍCULA QUE ABRIÓ LAS PUERTAS A LA ODISEA

Nolan, el pasado mayo, ya comentó en una entrevista con John Stewart lo difícil que es sacar adelante una película como La odisea, que no es cine familiar, y cómo el éxito de Oppenheimer ayudó a que se hiciera realidad. "Tras el estreno de mi última película, Oppenheimer tuvo mucho más éxito del que creo que podíamos esperar", explicó Nolan sobre cómo el filme protagonizado por Cillian Murphy impulsó su nueva producción.

"Y eso te da la oportunidad de sacar adelante un proyecto que de otro modo no podrías hacer", continuó el cineasta en la entrevista, tras asegurar que "el Oscar ayudó" a consolidar este respaldo. "Me gusta decir que fue una película muy complicada, pero complicada por las razones adecuadas. Es La odisea. Tiene que ser complicada. Y eso aparece en la pantalla", concluyó el director de otros éxitos como Origen e Interestellar.