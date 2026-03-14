Marvel y Sony quieren una película de Spider-Man y Lobezno: ¿Con Hugh Jackman y Tobey Maguire? - SONY/MARVEL

MADRID, 14 Mar. (CulturaOcio) -

Spider-Man y Lobezno podrían volver a compartir pantalla después de su rumoreado cruce en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre. Las últimas informaciones indican que Marvel Studios y Sony están valorando desarrollar un largometraje centrado en estos emblemáticos personajes, dos héroes que nunca han coincidido en un proyecto en imagen real.

Según informa el insider MyTimeToShineHello, "Marvel Studios y Sony están interesados en hacer una película de Spider-Man y Lobezno". "¿Quién debería ser Spider-Man y quién debería ser Lobezno?", añade la fuente, que no revela qué versión del héroe arácnido lideraría el filme y si el estudio optaría por seguir contando con Hugh Jackman para el mutante o abrir la puerta a un relevo.

MyTimeToShineHello ya indicó que el filme dirigido por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) supuestamente arrancará con una escena en la que el Spider-Man de Tobey Maguire peleará contra los X-Men y "en particular contra el Lobezno de Hugh Jackman".

Una afirmación que hace pensar que el hipotético nuevo filme podría estar encabezado por estos dos actores y que Doomsday serviría como anticipo. "Solo la escena inicial supera a cualquier otra película anterior de Vengadores", añadió el insider.

¿HUGH JACKMAN Y TOBEY MAGUIRE EN VENGADORES: DOOMSDAY?

Conviene recordar que Marvel Studios no ha confirmado la participación en Doomsday ni del actor que dio vida al Trepamuros en la trilogía de Sam Raimi y retomó el papel en No Way Home ni del intérprete australiano asociado durante años a Logan. Los rostros vinculados a la saga mutante de Fox que sí están anunciados para Doomsday son Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) Y James Marsden (Cíclope).

Por su parte, Daniel Ritchman aseguró que Disney quiere contar con Jackman "incluso después de Vengadores: Secret Wars", que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. Este apunte también podría confirmar su presencia en el proyecto, cuyo reparto hasta ahora se desconoce. Así, las declaraciones del insider sitúan a Jackman más allá del cierre de la Saga del Multiverso, idea que casa con afirmaciones de Feige en las que expuso que "no hay planes inmediatos" de presentar a otro actor como Lobezno.

En paralelo, Deadline informó en agosto de 2025 que Marvel Studios "ha empezado a trabajar" en una película de los X-Men con Jake Schreier, director de Thunderbolts, al frente. No hay reparto confirmado ni fecha de estreno, pero Feige reveló que, tras Secret Wars, se hará recast de los mutantes, algo de lo que, según los últimos apuntes, Jackman se podría librar.