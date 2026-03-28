Reshoots de Vengadores Doomsday: más acción para superar a Endgame con el Spider-Man de Maguire vs el Lobezno de Jackman

Así son los reshoots de Vengadores Doomsday: más acción para superar a Endgame con Spider-Man de Maguire vs Lobezno - MARVEL/SONY

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre llega a los cines Vengadores: Doomsday, el macroevento multiversal de Marvel Studios que enfrentará a más de una veintena de héroes contra el temible Doctor Doom de Robert Downey Jr. Aunque su rodaje principal concluyó en septiembre de 2025, la película prepara jornadas adicionales de filmación que servirían para reforzar el peso dramático entre personajes e incorporar secuencias de acción de mayor envergadura.

Según informa el insider Daniel Richtman, los reshoots de la película "añadirán unas pocas escenas" y estarán "centradas en las dinámicas entre personajes". Por su parte, MyTimeToShineHello sostiene que Marvel está "añadiendo incluso más escenas de acción épicas". Por ahora no ha trascendido qué secuencias concretas se grabarán.

They're adding even more epic action scenes in the upcoming reshoots for Avengers Doomsday 🤯 pic.twitter.com/YQBCrNgrZt — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) February 3, 2026

Precisamente, esta última fuente ya aseguró que el filme dirigido por los hermanos Russo (Infinity War, Endgame) arrancará con una pelea del Spider-Man de Tobey Maguire contra los X-Men y "en particular contra el Lobezno de Hugh Jackman". "Solo la escena inicial supera a cualquier otra película anterior de Vengadores", indicó MyTimeToShineHello, que también señaló que "Marvel Studios y Sony están interesados en hacer una película de Spider-Man y Lobezno".

Conviene recordar que Marvel Studios no ha confirmado la participación en Doomsday ni del actor que dio vida al Trepamuros en la trilogía de Sam Raimi y retomó el papel en No Way Home ni del intérprete australiano asociado durante años a Logan. Los rostros vinculados a la saga mutante de Fox que sí están anunciados para Doomsday son Patrick Stewart (Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Bestia), Rebecca Romijn (Mística), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y James Marsden (Cíclope).

Uno de los cuatro teasers de Doosmday difundidos hasta la fecha está centrado en los mutantes, mientras que los demás han puesto el foco, respectivamente, en el regreso de Chris Evans como Steve Rogers, en Thor y en el encuentro entre los wakandianos y Los 4 Fantásticos. Respecto al tráiler completo del filme, durante semanas se especuló con un posible lanzamiento en la Super Bowl de 2026, pero finalmente no hubo ningún avance allí. The Direct apunta que podría llegar entre mayo y junio.