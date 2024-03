Hugh Jackman quiere a Tobey Maguire (Spider-Man), Robert Downey Jr. (Iron Man) y su Lobezno en Secret Wars de Marvel

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines el 26 de junio. Ryan Reynolds regresa a su papel como mercenario bocazas y Hugh Jackman volverá a enfundarse las garras de adamantium tras la muerte de su personaje en Logan. La irrupción de Lobezno por primera vez ya dentro del Universo Cinematográfico Marvel ha despertado el furor entre los fans, y es que esta nueva entrega de Deadpool podría no ser el único trabajo para el UCM en la agenda del actor australiano.

Según señala una nueva información publicada por @MyTimeToShineHello, periodista con fuentes cercanas a Marvel, asegura que el estudio dirigido por Kevin Feige ya ha contactado con Jackman para que repita su papel como Logan en otra producción del UCM. Cocretamente, Marvel quiere que Lobezno esté en Secret Wars, el filme de Vengadores que pondrá fin a la Saga del Multiverso y que pretende ser otro gran evento cinematográfico.

El actor australiano estaría dispuesto a regresar pero, según esta información, Jackman ha impuesto como condición que su personaje comparta planos e interactue con dos legendarios superhéroes de Marvel: El Iron Man de Robert Downey Jr. y el Spider-Man de Tobey Maguire.

