La reunión más esperada de Marvel: Iron Man y Spider-Man, Robert Downey Jr. y Tom Holland, juntos de nuevo

Este domingo 14 de enero ha tenido lugar en Santa Monica, California, la entrega de los Critics Choice Awards. La velada contó con momentos de todo tipo, algunos tan tiernos como el reencuentro de Robert Downey Jr. y Tom Holland, que ha recordado a los fans marvelitas las últimas escenas que compartieron ambos actores en el UCM, hace ya cinco años.

Downey Jr., galardonado esa noche como mejor actor de reparto, se encontraba en una mesa con otras estrellas de Oppenheimer cuando Holland se acercó y le dio un gran abrazo. "Calentó mi corazón amante de Marvel", escribe en su cuenta de X (antes Twitter) el periodista Erik Davis, que inmortalizó el momento con dos fotos que luego compartió.

Took a few candid pics tonight - here’s a personal fav. At one point Tom Holland came over to our table for a big hug with RDJ, and it warmed my Marvel-loving heart. #CriticsChoice pic.twitter.com/QHxZwgX0MN