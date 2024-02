Las protagonistas de Madame Web eligen su Spider-man favorito: Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio)

Ya está en cines Madame Web, la nueva entrega del universo Spider-Man o Spiderverse, de Sony Pictures. Y sus protagonistas principales, Dakota Johnson (Cassandra Webb), Sydney Sweeney (Julia Cornwall), Isabela Merced (Anya Corazón) y Celeste O'Connor (Mattie Franklin), han elegido cuál de las tres encarnaciones de Peter Parker en la gran pantalla, la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield o la más reciente de Tom Holland, es su favorita.

"Me gustan mucho los tres. Creo que todos tienen algo muy especial", dice Johnson que, acto seguido, se decanta por cuestiones puramente sentimentales por una de las tres encarnaciones del héroe arácnido. "La primera película de Spider-Man que vi fue la de Tobey Maguire, así que tengo afinidad por esa. Pero realmente me gustan todas", reconoce.

La misma elección es la que hace Isabela Merced... y por razones muy parecidas. "Tobey Maguire, pero solo porque crecí con su película", dice en una entrevista concedida a CulturaOcio.com. "Siendo sincera, me gusta el Spider-Man de Andrew Garfield. No te voy a mentir, es mi favorito", añade.

"Tengo mucho respeto por las tres películas, pero me gusta mucho Andrew Garfield.... sí", coincide Tahar Rahim se mete en la piel de Ezekiel Sims, el villano principal de Madame Web que cuenta con un traje y poderes muy similares a los del amigo y vecino.

"Creo que, sea cual sea mi respuesta, me destrozarán por lo que diga...", responde Sydney Sweeney. "Puedes decir Tom Holland para ser políticamente correcta, porque nosotras hemos dicho a los otros dos", apunta Merced. Un guante que la protagonista de Euphoria recoge inmediatamente. "Tom es increíble, me encantan sus películas, adoro su trabajo, su filme es tan original...", dice entre risas.

Más en serio se toma la pregunta la directora, que asegura que elegir un Peter Parker "es como elegir a tu hijo favorito". "Todos aportan algo diferente y brillante a su personaje y cada uno lo hicieron en el mejor momento de sus carreras", explica sin elegir entre Holland, Maguire o Garfield.

El primer Spider-Man del cine fue Tobey Maguire, que protagonizó la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi que arrancó en 2002 y concluyó en 2007. Casi 15 años después, el actor recuperó su versión de Peter Parker para aparecer en Spider-Man: No Way Home, donde coincidió no solo con Tom Holland, el actual Spider-Man titular del UCM, sino también con Andrew Garfield, que interpretó al personaje en The Amazing Spider-Man (2012) y su secuela, The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014), ambas dirigidas por Marc Webb.