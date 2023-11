¿Ha firmado ya uno de los Vengadores originales su regreso a Marvel?

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

La noticia de que Marvel estaba considerando traer de vuelta a la formación original de los Vengadores en una futura película del UCM ha generado diversas dosis de sorpresa, incredulidad e ilusión entre los seguidores marvelitas. Y según una nueva información, Robert Downey Jr, ya habría llegado a un acuerdo para regresar como Iron Man.

La derrota de Thanos en Vengadores: Endgame supuso dos de las bajas más importantes para el UCM. Las de Tony Stark y Viuda Negra (Scarlett Johansson), quienes murieron para salvar al mundo de las despiadadas manos del Titán Loco.

Pero recientemente Variety publicó un extenso reportaje centrado en la actual situación de Marvel. En él, fuentes cercanas al estudio aseguraban que la Casa de las Ideas contemplaba recuperar al equipo original de los Vengadores, lo que implicaría, de alguna manera, traer de entre los muertos a Johansson y Downey Jr.

Algo que podría suceder más pronto que tarde. Según sugiere MyTImeToShineHello en su cuenta de X, antes Twitter, Downey Jr., ya habría firmado un acuerdo para su más que esperada vuelta al Universo Cinematográfico Marvel. Y gracias a las posibilidades que ofrece el Multiverso, a la Casa de las Ideas no le resultaría en absoluto complicado recuperar al vengador de la dorada armadura con alguna de sus diferentes variantes.

RDJ already agreed to come back pic.twitter.com/BzN89nfNHW