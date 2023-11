Kevin Feige explica por qué Tom Cruise no fue Iron Man en el Universo Marvel

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. dejó un legado imborrable en el UCM como Tony Stark. Un personaje que habría sido muy diferente de haber estado interpretado por el que durante años fue el gran favorito para encarnarlo, Tom Cruise. Y Kevin Feige ha esclarecido el verdadero motivo que le impidió al protagonista de la franquicia Misión Imposible encarnar a Iron Man en la gran pantalla .

Durante la década de los 90, cuando el proyecto de llevar al héroe al cine aún se encontraba en manos de Fox, Cruise sonaba como uno de los grandes favoritos de Marvel para ser Iron Man en la gran pantalla. Tanto es así, que, en febrero de 2023, el actor abordó estos rumores, que lo situaban como el otro gran aspirante al puesto para interpretar a Tony Stark en la primera película de Iron Man, estrenada en 2008.

"Ni de cerca", aseguró Cruise. "Amo a Robert Downey Jr. y no puedo imaginar a nadie más haciendo ese papel, creo que es perfecto para él", confesó entonces. Sin embargo, Feige aclara en el nuevo libro sobre el UCM, The Reign of Marvel Studios, por qué el protagonista de Top Gun: Maverick no se convirtió en Iron Man.

"El salario impuesto por Cruise en ese momento era mayor de lo que incluso un estudio como Fox estaba dispuesta a arriesgarse en una película de superhéroes que no sabía si iba a funcionar", asevera el CEO de Marvel Studios. Es decir, que la única razón por la que no pudo ser Iron Man fue su desorbitado sueldo.

En aquel entonces, Marvel tampoco podía permitirse pagar el sueldo de una estrella de primera línea, por lo que descartaron a Cruise y consideraron otras opciones como Jim Caviezel (Sound of Freedom) o Timothy Olyphant (Justified), siendo este último el gran favorito del público para ser Iron Man en el UCM. Por su parte, Jon Favreau, tenía claro que quien debía ser Iron Man era Robert Downey Jr. El director de la película quería que fuese él quien lo interpretase en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Es más, creía firmemente que su largo historial de adicciones, el actor, que trataba de encarrilar su carrera, encajaría a la perfección con el papel de Tony Stark, quien, en los cómics, también había lidiado con el alcoholismo. Por lo que, a pesar de las reticencias del estudio, Favreau presionó incesantemente. Tanto que según señala el guionista Matt Holloway en The Reign of Marvel Studios, "Jon sentía en sus huesos que debía ser Robert y luchó por él hasta el punto en el que dijo: 'O es él o soy yo'". Y el resto, como suele decirse, ya es historia, concretamente la del UCM, del que Downey Jr. se despidió tras salvar al mundo de Thanos en Vengadores: Endgame, su décima y última incursión como el Hombre de Hierro.