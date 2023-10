Filtrada la sinopsis de Deadpool 3: La AVT recluta a los Guardianes del Multiverso para derrotar a Kang

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

En Deadpool 3, Ryan Reynolds debutará en el Universo Cinematográfico de Marvel. Y no lo hará solo, puesto que el Lobezno de Hugh Jackman le acompañará. Se desconocía exactamente cómo encajaban ambos personajes en la franquicia, ya que provienen de sagas diferentes. Ahora, se ha dado a conocer la respuesta.

El 'insider' MyTimeToShineHello ha confirmado la sinopsis de Deadpool 3, que será clave para el devenir del UCM y conectará directamente con Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars. Y es que la Agencia de Variación Temporal y Kang el Conquistador jugarán un papel fundamental en el filme.

"Deadpool 3 va sobre que la AVT recluta a las versiones PRIME de cada héroe para crear un ejército multiversal para luchar contra los Kangs. Y eligen al Lobezno de Hugh Jackman, pero él no está muy por la labor. De eso se trata la película", explica la fuente a través de su perfil de X (Twitter).

Deadpool 3 is about the TVA picking up the PRIME versions of each hero to create a multiversal army to fight the Kangs. And they picked Hugh Jackman's Wolverine to recruit but he's not fully on board. That is what the movie is about. pic.twitter.com/GhtFZBz4OO

De esta forma, la AVT aparecerá fuera de la serie Loki por primera vez en el UCM. La organización preparará a todo el multiverso para la guerra contra todas las variantes de Kang, anunciada en la serie del Dios del Engaño. Para ello buscarán a la mejor versión de cada superhéroe, ya sean de la franquicia actual de Marvel o de anteriores.

Estos Guardianes del Multiverso, como se lleva un tiempo rumoreando, serán los que encabecen la épica batalla que pondrá fin a la Fase 6 del UCM y que, presumiblemente, supondrá también un reboot de la saga marvelita. Se desconoce quiénes formarán el equipo, aunque algunas teorías apuntan a que el Spider-Man de Tom Holland sería uno de ellos como la versión Prime del arácnido.

Por otro lado, un segundo insider detalla más acerca de cómo la AVT da con Deadpool, algo que conectaría con el final de su segunda película. "Para ser claros, Deadpool 3 sigue siendo en gran medida una película sobre Deadpool. Sus travesuras con la máquina del tiempo de Cable llamaron la atención de la AVT y se convirtió en su prisionero. Cuando Deadpool se entera del plan de AVT para un ejército multiversal, eso le motiva para escapar e intenta convencer al Lobezno de Hugh Jackman de que lo acompañe", comenta @CanWeGetToast.

To be clear, ‘DEADPOOL 3’ is still very much a Deadpool movie. His antics with Cable's time machine caught the TVA’s attention, and he became their prisoner.



When Deadpool learns out about the TVA’s plan for a multiversal army, it gives him the motivation to escape and try to… https://t.co/xaRMJBZnNS pic.twitter.com/o9wBc2yCV0