¿Ha 'spoileado' Marvel el regreso de Thanos en el tráiler de su nueva película?

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

La última vez que los seguidores marvelitas vieron a Thanos fue siendo derrotado por Tony Star/Iron Man en Vengadores: Endgame. Pero nada es permanente en el Universo Cinematográfico Marvel. Y la Casa de las Ideas podría haber anticipado el regreso del Titán Loco en el último adelanto de The Marvels, que llegará a los cines el próximo 10 de noviembre.

En el timeline del Universo Cinematográfico de Marvel existe una versión de Thanos que usó el Guantelete del Infinito, eliminó la mitad de vida del universo y después fue ajusticiado por los Vengadores, cuando Thor lo decapitó al inicio de Endgame. Lo ocurrido dejó una profunda huella en Carol Danvers que regresa al UCM por todo lo alto para salvar al universo junto a Ms. Marvel y Mónica Rambeau en The Marvels.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otros personajes de la Casa de las Ideas, ni siquiera la muerte es capaz de detener al Titán Loco. Tanto es así, que el último avance de la película dirigida por Nia DaCosta parece confirmar que Marvel traerá de entre los muertos al Titán Loco con una línea de diálogo que el villano no llegó a pronunciar en Vengadores: Infinity War ni en Endgame

"Siempre habrá más por hacer para completar mi obra", sentencia la voz en off de Thanos (Joss Brolin) mientras las vibrantes imágenes del clip muestran a Dar-Benn (Zawe Ashton) la gran antagonista de The Marvels. Todavía no está claro el papel que jugará esta acusadora Kree que esgrime un martillo como el de Ronan en la primera entrega de Guardianes de la Galaxia.

Sin embargo, todo apunta a que el destino de la villana será el de continuar en la cinta de Nia DaCosta con la cruenta cruzada de Thanos en el UCM. Y no son pocos quienes barajan la posibilidad de que regrese en alguno de los futuros proyectos del estudio liderado por Kevin Feige. Es más, informaciones recientes señalaban que había muchas escenas del villano que fueron desechadas del montaje de Infinity War, por lo que siempre podrían utilizarlas en otras producciones o incluso con un cameo al final de The Marvels.