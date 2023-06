Filtrado el final real de The Flash con dos tremendos cameos DC

Filtrados el final real de The Flash con dos tremendos cameos DC

Filtrados el final real de The Flash con dos tremendos cameos DC - WARNER BROS.

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

The Flash, dirigida por Andy Muschietti, llegará a los cines el 16 de junio con Ezra Miller como protagonista. Poco a poco van saliendo a la luz detalles sobre la trama, y ahora se ha desvelado la posible aparición de dos inesperados personajes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Después de que los adelantos promocionales de la película confirmaran la presencia de los Batman de Ben Affleck y Michael Keaton, el regreso de Zod (Michael Shannon) y la llegada de Supergirl (Sasha Calle), y de que el propio Muchietti reventara el cameo de Nicolas Cage como Superman, ahora nuevas sorpresas de The Flash podrían haber salido a la luz.

Los rumores tienen su origen en la cuenta de Twitter @CanWeGetSomeToast, que aseguraba tener información sobre algunas de las sorpresas incluidas en el montaje final de The Flash, en concreto sobre la secuencia final, en la que aparecería George Clooney. "Al final de la película vemos a Clooney mientras habla con Barry. Barry dice: 'tú no eres Batman' y Clooney mira alrededor y dice 'Barry, ¿qué te pasa?', porque nadie debe enterarse de que él es Batman", desveló el usuario.

https://twitter.com/CanWeGetToast/status/1666093038337409026

Además, @CanWeGetSomeToast también adelantó la aparición de Aquaman, personaje que encarna Jason Momoa, en una escena poscréditos. "En la escena poscréditos están Barry y Arthur saliendo de un bar. Están hablando en la calle. Arthur está borracho y dice '¿me estás diciendo que hay distintos Batman? ¿Qué pasa conmigo?'. Barry dice 'tú eres el mismo tipo peludo y amistoso' (porque en el universo de Keaton era un perro). Arthur entonces se cae en un charco y se queda ahí tumbado boca abajo. Barry dice 'pensé que ibas a dormir en mi sofá'. 'Mi hogar está aquí', dice Arthur mientras chapotea en el agua. Entonces Arthur dice 'Más cerveza' y le da a Barry su anillo para comprar más'", se puede leer en la publicación.

De ser este el verdadero final del filme, todo apunta a que sería una de las varias versiones que prepararon los responsables del filme. Muschietti desveló anteriormente que habían hecho cambios para proteger el secreto de la trama para los fans. "Si ves la película el día 16 o después, notarás que hay un par de sorpresas que queríamos dejar para el lanzamiento de la película para evitar posibles filtraciones", declaró a Collider.

Además, hace días una información publicada por Variety ya aseguró que Warner Bros. ya había hecho modificaciones entre proyecciones para mantener el desenlace en secreto y a salvo de filtraciones. La presencia de Momoa como Aquaman en la escena post-créditos de la cinta podría ser un indicio de que el actor seguirá dando vida al personaje en la nueva era de DC Films, ahora bajo la batuta de James Gunn y Peter Safran.

En cuanto al cameo de Clooney, ya hay quien especula en redes si esto podría ser su regreso como Bruce Wayne protagonizando The Brave and the Bold, la nueva película de Batman junto a Robin que hace meses anunciaron el propio Gunn y Safran dentro de 'Dioses y Monstruos', el primer capítulo de su nuevo universo cinematográfico.

Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Kiersey Clemons y Maribel Verdú, entre otros, completan el elenco de The Flash. El guion ha corrido a cargo de Christina Hodson.