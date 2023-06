Spot inédito de The Flash confirma que tres superhéroes de DC han desaparecido

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

La aventura a la que se va a enfrentar Barry Allen en The Flash es la más importante hasta ahora para el destino del Universo DC. El velocista escarlata estrena su primera película propia en la franquicia antes de que arranque la nueva era liderada por James Gunn y Peter Safran. Y es que, con su viaje, Barry desatará el caos multiversal provocando incluso la desaparición de algunos héroes.

En un nuevo tráiler de la película se ha confirmado exactamente qué superhéroes del DCU desaparecen cuando el joven intenta, sin éxito, viajar al pasado a través de la Fuerza de la Velocidad para salvar a su madre.

"Viajé atrás en el tiempo para salvar a mi madre, pero he roto el universo. No existe Aquaman. No existe la Wonder Woman. No existe Superman", se lamenta Barry.

Se confirma así que ninguno de los tres grandes héroes podrá ayudar al protagonista en su misión por salvar al mundo del ataque del General Zod, de nuevo encarnado por Michael Shannon. En cualquier caso, no estará solo, ya que Batman todavía existe -aunque es la variante de Michael Keaton y no la de Ben Affleck- y también hay una nueva heroína, Supergirl, interpretada por Sasha Calle.

El equipo contará con la versión de Barry que vive en esa realidad. Juntos tendrán que pararle los pies al malvado kryptoniano antes de que conquiste la Tierra. Y, a su vez, Barry deberá arreglar todo el desastre multiversal que ha provocado y dejar las cosas como estaban. O, al menos... intentarlo.

Los planes de Gunn y Safran aún no se han confirmado al 100%, por lo que no se sabe a ciencia cierta qué personajes seguirán siendo interpretados por los mismos actores. Por lo pronto, Superman ya no será Henry Cavill puesto que desde la compañía se está buscando a un actor más joven para rehacer su historia con Superman: Legacy.

Batman también cambiará de intérprete en The Brave and The Bold. Pero el futuro de otras estrellas como Jason Momoa como Aquaman y Gal Gadot como Wonder Woman es incierto. La tercera entrega de la Mujer Maravilla fue cancelada, pero eso no quiere decir que la salida de Gadot sea oficial. Y en cuanto a Momoa, en diciembre estrenará Aquaman 2 y hace unos meses confirmó que su futuro seguiría ligado a DC.

The Flash llegará a los cines el próximo viernes 16 de junio y será entonces cuando el público pueda resolver algunas de estas dudas. De hecho, el director Andy Muschietti ha confirmado que en las proyecciones previas y para la prensa se ha eliminado material para evitar filtraciones antes del estreno.